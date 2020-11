Khởi tố 2 tên trộm chống đối cảnh sát

Hai nghi phạm trộm xe máy chống trả quyết liệt nên cảnh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Phi (31 tuổi) và Trương Văn Sỹ (28 tuổi, cùng quê Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Chiều 9/11, 2 nghi phạm này trộm xe máy ở quận Thanh Khê thì bị người dân phát hiện. Nhận tin báo, cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng lập tức truy đuổi.

Hai nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Bình Nguyên.

Thấy nghi phạm chống đối, các trinh sát đã nổ 3 phát súng rồi khống chế, đưa về trụ sở.

Phi và Sỹ khai từ Nghệ An vào TP Đà Nẵng để trộm cắp xe máy. Họ chọn mục tiêu là các loại xe đắt tiền, rồi dùng đoản phá khóa và bình ắc quy kích nổ.

Hai nghi phạm thừa nhận đã thực hiện hơn 10 vụ trộm xe máy ở TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố lân cận. Sau khi gây án, họ gửi xe vào TP.HCM để tiêu thụ.