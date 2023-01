Khởi tố 2 người trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Cơ quan CSĐT Công an Đống Đa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nhân về Tội trộm cắp tài sản, Trần Quốc Thắng về Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, khoảng 14h ngày 12/12/2022, Công an phường Khâm Thiên, quận Đống Đa (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (SN 1968, HKTT: Khâm Thiên, Đống Đa) về việc khoảng 12h22 cùng ngày, bà H. phát hiện chiếc xe máy Honda Future bị mất trộm. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra và xác định Nguyễn Thành Nhân (SN 1991, trú tại Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) là người đã lấy trộm chiếc xe máy của bà H. Nguyễn Thành Nhân và Trần Quốc Thắng. Tại cơ quan công an, Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác, Nhân khai nhận cùng bạn thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy khác tại địa bàn các quận Hà Đông, Long Biên, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hai Bà Trưng. Tất cả xe máy sau khi lấy trộm được, Nhân đều mang đến bán cho Trần Quốc Thắng (SN 1978, trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) tại cửa hàng địa chỉ 239 phố Chùa Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã mời Thắng đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Thắng đã thành khẩn khai nhận hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu các nghi phạm theo quy định.

