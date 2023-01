Khởi tố 2 người tàng trữ trái phép pháo nổ ở Bình Dương

Công an Bình Dương đã khởi tố 2 vụ với 2 người để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công an các địa phương trong tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ giải pháp, quyết liệt đấu tranh phòng ngừa, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm về pháo nổ trái phép nói riêng.

Lực lượng công an phát hiện 3 vụ với 3 người có hành vi tàng trữ trái phép pháo, trong đó đã tiến hành khởi tố 2 vụ với 2 nghi phạm.

Công an bắt giữ nghi phạm tàng trữ pháo nổ trái phép. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong 3 vụ tàng trữ trái phép pháo nổ, 2 vụ do Công an TP Dĩ An phát hiện. Cụ thể, qua kiểm tra hành chính, Công an TP Dĩ An phát hiện N.H.H. (19 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy chở theo 2 thùng giấy, bên trong có 20 bịch pháo khối lượng 9,5 kg ở khu vực cầu vượt Sóng Thần (phường An Bình, TP Dĩ An).

Công an TP Dĩ An bắt quả tang ông B.Đ.T. (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang có hành vi mua bán pháo nổ cho một người phụ nữ trước căn nhà ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 10 hộp pháo hoa nổ, 2 bịch pháo bi và hộp pháo dây nổ có tổng trọng lượng 19,4 kg.

Vụ còn lại do Công an TP Thuận An phát hiện khi kiểm tra hành chính căn nhà ông N.C.B. (36 tuổi) ở khu phố Bình Phú, Bình Chuẩn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà ông B. cất giấu 5 ống pháo dạng phun viên ký hiệu D16x25 và 4 ống pháo dạng phun viên nhấp nháy. Ông B. khai nhận đã mua 9 ống pháo trên tại Công ty TNHH một thành viên Hóa Chất X. ở Đồng Nai để bán lại kiếm lời và không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.