Khởi tố 2 người phụ nữ bán số đề

Sau khi triệt xóa nhiều điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà, cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục đưa các điểm bán số đề vào tầm ngắm.

Ngày 7/2, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trần Thị Kim Trưng (67 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, cùng ngụ phường Bình Đức) về tội Đánh bạc.

Nguyễn Thị Kim Phượng. Ảnh: Tiến Tầm.

Chiều 3/2, cảnh sát hình sự bắt quả tang bà Trưng đang bán số đề tại nhà tại khóm Bình Đức 1. Tang vật tại hiện trường là 9,7 triệu đồng, nhiều tờ phơi ghi số đề với số tiền khoảng 19 triệu đồng.

Cùng thời gian này, trinh sát của Phòng cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh An Giang) ập vào nhà bà Phượng ở khóm Bình Đức 1. Lúc đó, bà Phượng đang bán số đề cho 3 người.

Tang vật tại nhà bà Trần Thị Kim Trưng. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngoài 5 phơi ghi số đề với số tiền khoảng 12 triệu đồng, cảnh sát còn thu giữ của bà Phượng 5 điện thoại di động, 6 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.