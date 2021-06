Khởi tố 2 người đuổi đánh công an

Cảnh sát cáo buộc hai anh em ông Hiệp và Hoàng có hành vi dùng hung khí tấn công người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàng (31 tuổi) và Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, cùng trú tại xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Hoàng (phải) và Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Theo công an, khoảng 17h20 ngày 29/5, tổ tuần tra của Công an xã Hoàng An phát hiện N.V.H. (sinh năm 2004, ở thôn Bảo An) không đeo khẩu trang, đang thả diều ở giữa cánh đồng, nên yêu cầu H. kéo diều xuống và về trụ sở để làm việc.

Trên đường đi, bố của H. là ông Nguyễn Văn Hoàng từ dưới đồng cầm theo một đoạn tre đuổi đánh chiến sĩ Nguyễn Đình Long, công an viên xã Hoàng An.

Cùng lúc này, em trai ông Hoàng là ông Nguyễn Văn Hiến cũng cầm một con dao đuổi chém chiến sĩ Long. Họ còn thách thức, đe dọa tổ công tác để lấy lại chiếc diều của H. bị cán bộ thu.

Hai anh em ông Hoàng và Hiến sau đó bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở.