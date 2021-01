Khởi tố 2 người dùng ôtô đi trộm chó

Điều khiển ôtô đi nhiều tỉnh, Bổng và Nhân sử dụng súng điện để trộm chó. Hai người bị bắt tại chốt chặn của công an.

Ngày 19/1, Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bổng (44 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Văn Nhân (35 tuổi, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về tội Trộm cắp tài sản.

Bổng (áo xám) và Nhân tại hiện trường. Ảnh: H.N.

Theo công an, khoảng 1h ngày 12/1, tổ công tác Công an xã Tam Đa và xã Phú Lương làm nhiệm vụ tuần tra an ninh trật tự liên xã, phát hiện 2 người trên ôtô tải có dấu hiệu nghi vấn.

Khi bị yêu cầu dừng xe, Bổng và Nhân điều khiển ôtô bỏ chạy. Cả 2 bị bắt tại chốt chặn của lực lượng chức năng.

Kiểm tra phương tiện, cảnh sát phát hiện trên xe có 4 con chó cùng nhiều tang vật để thực hiện hành vi trộm chó.

Lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương cho biết 2 bị can lái ôtô qua nhiều tỉnh để bắt trộm chó bằng súng điện. Trong số 4 con chó trên xe, Bổng và Nhân khai bắt trộm một con ở Sóc Sơn (Hà Nội), một con ở Đoan Hùng (Phú Thọ) và 2 con ở Sơn Dương.