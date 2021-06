Khởi tố 2 người chém thành viên chốt kiểm soát dịch Covid-19

Sau khi qua khỏi chốt kiểm soát dịch Covid-19, hai người đàn ông quay trở lại và dùng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 6/6, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lương Bá Đạt (21 tuổi, người địa phương) và Trần Thanh Điền (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội Cố ý gây thương tích.

Khuya 3/6, Đạt dùng xe máy chở Điền từ TP Cần Thơ sang thị trấn Núi Sập của huyện Thoại Sơn. Sau khi qua khỏi chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cầu 2 Sảnh, Đạt chở Điền quay lại.

Lương Bá Đạt. Ảnh: Tiến Tầm.

Cho rằng lực lượng làm nhiệm vụ chặn lại để kiểm tra thân nhiệt và giấy tờ tùy thân là làm khó người đi đường, Điền dùng dao chém một nhân viên của chốt kiểm soát gây thương tích 2%.

Sau khi gây án, Đạt bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ, Điền đang bỏ trốn.

Thị trấn Núi Sập (khoanh đỏ) thuộc huyện Thoại Sơn, An Giang là nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.