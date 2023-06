Khởi tố 2 nghi phạm mua bán ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang bắt quả tang 2 nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 105 gam methamphetamine, khẩu súng bằng kim loại, 14 viên đạn.

Ngày 26/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng với 2 nghi phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 1h ngày 1/5, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện An Biên phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang bố trí mật phục tại khu vực nhà trọ thuộc ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên.

Phong và Đời tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát.

Đội đã phát hiện, bắt quả tang Trần Hoài Phong (SN 1991, trú tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Chí Đời (SN 1997, trú tại ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 105 gam methamphetamine, khẩu súng bằng kim loại ký hiệu ZP-5 màu đen, 14 viên đạn, cân điện tử, bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 5 điện thoại di động đã qua sử dụng và ôtô biển kiểm soát 28A-083.89.

Tang vật quả tang thu giữ của hai đối tượng Phong và Đời. Ảnh: TTXVN phát.

Tại cơ quan điều tra, Trần Hoài Phong khai nhận số ma túy trên mua của người đàn ông tên “Bin” ở bến xe Miền Đông, TP.HCM, với giá 30 triệu đồng, nhằm cùng với Nguyễn Chí Đời bán lại cho người tên “Gòm” ở huyện An Biên (Kiên Giang), với giá 57 triệu đồng để kiếm lời. Các nghi phạm này thuê nhà trọ để giao dịch, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.