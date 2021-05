Khởi tố 2 nghi phạm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Lâm và Giang sử dụng 2 ôtô để đưa 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn TP Thái Nguyên. Nhóm người này sau đó đã bị đưa đi cách ly tập trung.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Lâm Văn Luân (36 tuổi) và Vi Văn Giang (28 tuổi, cùng ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Theo điều tra, ngày 7/5, lực lượng chức năng phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Qua xác minh, công an xác định Luân và Giang đã tổ chức đưa, đón 5 người này vào Việt Nam.

Ngày 8/5, công an đã tạm giữ 2 ôtô cùng tang vật liên quan tới vụ án, đồng thời đưa 2 nghi phạm và 5 người Trung Quốc đi cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.