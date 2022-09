Khởi tố 2 cựu giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau

Trong thời gian làm giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau, ông Hùng và ông Định đã thiếu kiểm tra, giám sát một dự án có sai phạm về bồi thường, tái định cư.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Quốc Định về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can cùng là nguyên giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau.

Đối với ông Lê Thiện Anh, nguyên giám đốc Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc, bị Công an Cà Mau khởi tố về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tất cả 3 ông Hùng, Định và Anh đều được tại ngoại.

Ông Nguyễn Việt Hùng.

Cuối tháng 4, ông Hồ Hoàn Kiếm, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án khu đô thị Đông Bắc và cấp phó Trương Công Long bị Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Kết quả điều tra cho thấy khi điều hành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc (TP Cà Mau), ông Kiếm với ông Long đã để xảy ra sai phạm trong trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng .

Mở rộng điều tra vụ án, Công an Cà Mau phát hiện trong thời gian đương nhiệm, 2 ông Hùng và Định đã thiếu kiểm tra, giám sát dự án trên.