Khởi tố 2 cựu công an nghi 'chạy án' cho Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Hai cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế và 4 người khác bị tình nghi liên quan việc "chạy án" cho Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.

Ngày 10/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 2 cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an gồm Bùi Trung Kiên (41 tuổi) và Lê Thanh An (45 tuổi) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội này, Bộ Công an khởi tố 4 bị can khác. Họ gồm: Bùi Thị Hồng Giang (46 tuổi, luật sư), Trần Văn Long (45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt), Hà Duy Tuấn (36 tuổi) và Nguyễn Ngọc Triệu (48 tuổi). VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Trung Kiên, Lê Thanh An và các bị can có liên quan đến hành vi "chạy án" cho ông Nguyễn Minh Quân (48 tuổi, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, bị Bộ Công an khởi tố ngày 7/11).

Bị can Nguyễn Minh Quân làm Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức từ năm 2007. Ảnh: Lê Trai.

Liên quan vụ án ở Bệnh viện TP Thủ Đức, ngoài ông Nguyễn Minh Quân, Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Văn Lợi (35 tuổi, Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can đã thông đồng, cấu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật Đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức.

Hành vi của ông Nguyễn Minh Quân và các bị can được cho là gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.