Khởi tố 19 người mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Hai nhóm khoảng 50 thanh, thiếu niên tại TP Cao Bằng (Cao Bằng) đã mang dao phóng lợn, "bom xăng" hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 26/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 19 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, lực lượng chức năng ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can gồm Hà Phúc Mạnh (SN 2002, trú tại xóm Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình) và Sầm Anh Vũ (SN 2005, trú tại xóm 11 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An), đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 17 bị can còn lại.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm từ trước, nên các nghi phạm đã nhắn tin trên mạng xã hội và thách thức, tụ tập đánh nhau.

Nhóm thanh, thiếu niên cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 15/4, cả hai nhóm đã huy động được tổng cộng 50 người (chủ yếu là các thanh, thiếu niên 14-21 tuổi trú tại thành phố, huyện Hòa An và Nguyên Bình) đem theo gạch đá, tuýp sắt, gậy rút, dao phóng lợn, mã tấu và bom xăng tới gặp nhau tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng, để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình di chuyển, môtô do Hoàng Quốc Tuấn (SN 2006, trú tại xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình) điều khiển đã va chạm với xe do chị H.T.P. điều khiển, chở theo mẹ và con gái đang lưu thông tại khu vực gần đó, khiến chị H.T.P. bị gãy cổ tay và xương đùi trái, mẹ và con gái chị P. bị thương nhẹ.

Nhận được thông tin, Công an TP Cao Bằng đã phối hợp với Đại đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường để khống chế, ngăn chặn vụ việc, đồng thời đưa các nghi phạm về trụ sở làm việc.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.