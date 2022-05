Khởi tố 18 người trong đường dây lô đề liên tỉnh

Các bị can tại An Giang đã hình thành 4 nhóm đánh bạc liên tỉnh, câu kết với một phụ nữ ở Đồng Nai.

Sáng 25/5, Công an tỉnh An Giang khởi tố Huỳnh Kim Thảo (45 tuổi), Trần Thị Lời (52 tuổi), Võ Phước Tài (52 tuổi), Trần Vũ Linh (42 tuổi), Hà Diệu Thọ (35 tuổi), Phạm Thị Thanh Xuân (38 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc) và 12 người khác về tội Đánh bạc. Trong đó, 16 người bị bắt tạm giam, 2 người nhận quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú.

Những bị can này nằm trong đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề. Trong đó, Thảo, Lời, Tài, Linh, Thọ và Xuân đã lập ra 4 nhóm đánh bạc quy mô lớn tại TP Châu Đốc để đánh bạc Liên tỉnh với Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Từ trái qua: Trần Thị Lời, Phạm Thị Thanh Xuân, Huỳnh Kim Thảo và Võ Phước Tài. Ảnh: Mai Phương.

Đầu tháng 5, Công an An Giang huy động 250 cán bộ, chiến sĩ để khám xét 19 địa điểm tại TP Châu Đốc, huyện Châu Phú (An Giang) và tỉnh Đồng Nai. Sau nhiều ngày làm việc với 22 người, cơ quan chức năng quyết định truy cứu trách nhiệm hình sự 18 bị can.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hơn 2,6 tỷ đồng , 38 điện thoại, 2 xe máy, một ôtô cùng nhiều tang vật khác để xử lý theo quy định pháp luật.