Khởi tố 18 bị can liên quan sai phạm tại 2 trung tâm đăng kiểm

Phù phép cho các vi phạm được đăng kiểm, 18 người bị Công an TP.HCM khởi tố về hàng loạt tội danh.

Ngày 9/12, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội danh Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Mạo danh trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D ở tỉnh Long An và Trung tâm đăng kiểm 50-15D ở TP Thủ Đức.

Qua điều tra, nhóm bị can bước đầu thừa nhận dùng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm, nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ôtô được cơi nới thùng xe.

Các ôtô này được đăng kiểm không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Công an TP.HCM, trong đợt cao điểm xử lý xe quá tải, quá khổ từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2022, tình trạng xe ben cơi nới thùng xe nhằm chở đất cho các công trình xây dựng trên địa bàn TP Thủ Đức và TP.HCM gây mất an toàn giao thông.

Vụ việc sau đó được Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TP.HCM tiếp nhận cam kết xử lý nghiêm tình trạng này.

Công an TP.HCM đang mở rộng vụ án để điều tra, xử lý thêm những người liên quan đến vụ án.