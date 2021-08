Khởi tố 17 người trong đường dây đánh bạc 2.000 tỷ

Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu đường dây lô đề có số tiền giao dịch lên đến 2.000 tỷ đồng.

Ngày 31/8, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can trong đường dây cờ bạc 2.000 tỷ về các tội Đánh bạc và Tổ chức Đánh bạc.

Trong số này, cảnh sát bắt tạm giam 9 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi), Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi), Lê Tấn Hảo (55 tuổi), Trần Thị Ánh Tuyết (49 tuổi), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi), La Thị Hồng Yến (48 tuổi), Trương Thị Bích Hạnh (40 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (40 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang).

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò của 25 người ra đầu thú khi đường dây lô đề này bị triệt xóa.

Các bị can Nguyên, Liên và Hoàng (từ trái qua) bị cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, đường dây đánh bạc được 3 bị can Liên, Hoàng và Nguyên tổ chức hoạt động với quy mô lớn, nhiều người tham gia trong thời gian dài. Ngày 5/6, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá đường dây này.

Cơ quan chức năng xác định số tiền ăn thua trong đường dây đánh bạc lên đến 2.000 tỷ đồng . Quá trình điều tra, một số bị can đã nộp gần 900 triệu đồng.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi những người liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.