Khởi tố 17 đối tượng về tội đánh bạc bằng hình thức lô, đề

Chiều 25/6, Thượng tá Hà Hải Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về tội đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định nêu trên đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Một số đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Dương Quân.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/6, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh), cùng với lực lượng công an các xã, thị trấn đã đồng loạt tiến hành kiểm tra, soát xét, bắt giữ các điểm mua bán số lô, số đề trên địa bàn huyện Hương Sơn, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, bắt giữ 17 đối tượng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Thị Thu Dung (sinh năm 1991, trú tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1997, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1993, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà); Hà Thị Hoài (sinh năm 1983, trú tại thôn Động Vực, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn); Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1977, trú tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh); Trần Văn Đường (sinh năm 1960, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh); Mai Thị Nga (sinh năm 1971, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh).

Ngoài ra, nhóm này còn có Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1968, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh); Lê Khánh Hòa (sinh năm 1988, trú tại thôn Sâm Cồn, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn); Lê Hồng Phong (sinh năm 1995, trú tại thôn Đông Vực, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn); Phan Thị Ngân (sinh năm 1977, trú tại thôn Bắc Hà, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn); Nguyễn Đức Phong (sinh năm 1964, trú tại thôn Bắc Hà, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn); Phạm Thị Thưởng (sinh năm 1987, thôn Bình Hoà, An Hoà Thịnh, Hương Sơn); Nguyễn Mộng Tuân (sinh năm 1982, thôn Tân Tiến, Sơn Tiến); Đinh Xuân Tình (sinh năm 1982, thôn Tân Tiến, Sơn Tiến, Hương Sơn); Lê Khánh Đức (sinh năm 1978, thôn Cừa Quán, An Hoà Thịnh, Hương Sơn) và Tống Trần Thạch (sinh năm 1990, Thôn Côn Sơn, Sơn Tiến, Hương Sơn).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm nhiều điện thoại di động, tài sản và các tài liệu liên quan. Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, mọi giao dịch mua bán số lô, số đề chủ yếu được thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội.

Sau mỗi lần thực hiện, các đối tượng thường xuyên xóa tin nhắn, che giấu hoạt động phạm tội của mình. Bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 1,2 tỷ đồng .

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.