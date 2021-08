Khởi tố 14 người liên quan vụ phá rừng dổi nguyên sinh

Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) khởi tố 14 bị can trong vụ chặt hạ rừng dổi nguyên sinh ở địa bàn.

Ngày 19/8, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, xảy ra tại tiểu khu 224, rừng nguyên sinh tự nhiên ở huyện Lâm Hà.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra khởi tố 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Công an sở tại chưa cung cấp danh tính các bị can trong vụ án.

Nhiều cây cổ thụ ở rừng nguyên sinh Lâm Hà đã bị chặt hạ. Ảnh: M. An.

Theo chỉ huy Công an huyện Lâm Hà, ngoài khởi tố vụ án, cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm lại hiện trường để củng cố hồ sơ.

Hôm 10/8, lực lượng kiểm lâm huyện Lâm Hà phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 3, tiểu khu 224, xã Phú Sơn, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Cơ quan tố tụng huyện Lâm Hà sau đó khám nghiệm hiện trường, xác định tổng khối lượng lâm sản bị đưa ra khỏi rừng gần 38 m3. Tại hiện trường còn khoảng 25 m3 gỗ chưa kịp vận chuyển. Số gỗ bị chặt hạ là dổi thuộc nhóm III, một cây hoa lý nhóm IV, và một cây huỳnh nhóm III.