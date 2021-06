Khởi tố 13 người đi ôtô, hỗn chiến ở Bảo Lộc

Nhóm thanh niên đi trên 2 ôtô mang theo hung khí chém trọng thương 2 người ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng). Cảnh sát bắt giữ 13 nghi phạm, trong đó 2 người có tiền án giết người.

Chiều 18/6, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 người về tội Gây rối trật tự công cộng. Những bị can này bị khởi tố do liên quan đến vụ hỗn chiến ở khách sạn Aimée Homestay, TP Bảo Lộc, làm 2 người nhập viện.

Khoảng 22h ngày 10/6, trước khách sạn Aimée Homestay xuất hiện nhóm thanh niên đi trên ôtô 16 chỗ mang biển số Hà Nội và một ôtô mang biển số Hải Phòng. Vừa tới nơi, nhóm đi trên 2 ôtô cầm theo hung khí lao vào tấn công những người trong khách sạn Aimée Homestay.

Vụ hỗn chiến làm náo loạn cả khu vực, hai người trong nhóm ở khách sạn bị chém trọng thương là anh Mai Văn Sự (44 tuổi) và Phạm Duy Hải (33 tuổi, cùng trú phường 1, TP Bảo Lộc).

Theo Bệnh viện II Lâm Đồng, hai bệnh nhân đa chấn thương, trong đó Mai Văn Sự bị tổn thương sọ não.

Trong đêm, Công an TP Bảo Lộc đã truy xét và bắt giữ 16 người đi trên 2 ôtô khi đang lẩn trốn tại địa phận huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng). Qua điều tra, cơ quan công an xác định 13 người trong nhóm này có tiền án về trộm cắp, cho vay nặng lãi, gây rối. Trong đó, 2 người có tiền án về tội Giết người.

Theo một nguồn tin, vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm người nói trên liên quan đến một thẩm mỹ viện ở TP Bảo Lộc. Cơ sở này vừa bị UBND TP Bảo Lộc xử phạt, rút giấy phép hoạt động vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.