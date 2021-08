Khởi tố 12 người trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19

Cơ quan chức năng xác định 12 người có hành vi môi giới, thu thập thông tin để các lái xe tải, công nhân làm giả giấy xét nghiệm Covid-19.

Ngày 18/8, VKSND TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 12 người về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan chức năng xác định 12 bị can nằm trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19 do Trần Tấn Dương (34 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân, cầm đầu.

Nhóm người bị khởi tố. Ảnh: VKSND Bắc Ninh.

Theo VKSND TP, đường dây làm giả phiếu xét nghiệm Covid-19 có 2 nhóm. Một là nhóm các lái xe đường dài của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải HG (ở tỉnh Lạng Sơn). Còn lại là nhóm nhân viên, cộng tác viên của các công ty cung ứng lao động Anbin Vina.

Các bị can đều có hành vi môi giới, giới thiệu, thu thập thông tin cá nhân của các lái xe tải, công nhân rồi gửi cho Trần Tấn Dương làm giả giấy xét nghiệm Covid-19, hòng giúp các lái xe tải được đăng ký "luồng xanh", còn các công nhận được tuyển dụng lao động.

Trong đó, cảnh sát xác định nhóm bị can là nhân viên, cộng tác viên các công ty cung ứng lao động đã mua gần 100 phiếu xét nghiệm PCR, phiếu thu tiền giả, để môi giới người lao động vào làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 12/8, Công an TP Bắc Ninh cũng đã bắt giữ ông Trần Tấn Dương để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức.

Trần Tấn Dương. Ảnh: B.N.

Ông ta khai nắm được nhu cầu của các công nhân, lái xe đường dài cho công ty, khu công nghiệp... cần có phiếu xét nghiệm nCoV để được lưu thông nên đã làm giả phiếu xét nghiệm của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ.

Thủ đoạn của ông ta là sưu tầm các phiếu xét nghiệm thật của bệnh viện, sau đó scan mẫu rồi chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu của khách hàng. Mọi con dấu, chữ ký của kỹ thuật viên, lãnh đạo bệnh viện trên tờ giấy xét nghiệm được ông Dương scan, in màu giả.

Qua thống kê, công an cho biết Giám đốc Công ty Thiên Nhân đã làm và bán 150 phiếu xét nghiệm giả. Trong đó, phiếu xét nghiệm nhanh giả có giá 150.000 đồng, còn phiếu xét nghiệm PCR có giá 250.000 đồng.