Khởi tố 11 người liên quan sai phạm tại trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D ở TP Biên Hòa và nhiều đăng kiểm viên của đơn vị này bị Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam.

Công an tỉnh Đồng Nai công bố lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đông Nai ngày 18/1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa.

Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam Lương Minh Tú (sinh năm 1981, đăng kiểm viên, Giám đốc Trung tâm), Lê Văn Lộc (sinh năm 1979, đăng kiểm viên), Lê Sơn Tuyền (sinh năm1972, Phó giám đốc thường trực, kiêm đăng kiểm viên), Phạm Phú Giáo (sinh năm 1971, đăng kiểm viên), Phan Hữu Lương (sinh năm 1972, đăng kiểm viên), Lê Khánh Phương (sinh năm1982, phụ trách dây chuyền, kiêm đăng kiểm viên), Trần Đức Duy (sinh năm 1981, Phó giám đốc, kiêm đăng kiểm viên), Đào Minh Hiển (sinh năm1985, đăng kiểm viên), Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1976, phụ trách dây chuyền, kiêm đăng kiểm viên về hành vi nhận hối lộ.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Chí Giang (sinh năm 1984, nhân viên Trung tâm dạy lái xe Sài Gòn 3T, ở phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) và Lê Tiến Trung (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang ở phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Công an làm việc với Lương Minh Tú, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60-04D.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhiều đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm 60-04D đã nhận tiền hối lộ của một số cá nhân, tổ chức để bỏ qua những lỗi về tiêu chuẩn kỹ thuật của xe cơ giới để được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế và Phòng Cảnh sát cơ động bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Lộc cùng với một số đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm 60-04D; đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các bị can tại trung tâm này.

Theo điều tra ban đầu cơ quan công an, quá trình tổ chức điều hành, hoạt động của Trung tâm đăng kiểm 60-04D, Lương Minh Tú đã chỉ đạo, bàn bạc, thỏa thuận với 8 đăng kiểm viên và nhân viên có xe quen dẫn mối đến đăng kiểm tại trung tâm, ngoài số tiền đóng phí đăng kiểm, phí đường bộ theo quy định nộp vào cho kế toán. Đối với các xe đăng kiểm và có các vi phạm về các lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật thì bắt buộc các chủ xe phải đưa thêm tiền (để được các đăng kiểm viên khi tiến hành kiểm định sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm, duyệt cho đảm bảo an toàn kiểm định).

Bước đầu công an xác định từ tháng 1 đến tháng 12/2022, các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm 60-04D đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng Lương Minh Tú thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ khoảng hơn 3 tỷ đồng .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của các đối tượng.