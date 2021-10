Khởi tố 11 bị can gây rối ở bệnh viện

Sau khi Trần Tấn Phúc bị khởi tố và bắt tạm giam về tội giết người, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của 11 người khác.

Ngày 29/10, Công an tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Anh Thiện (39 tuổi) và Lê Thành Tài (40 tuổi, cùng ở phường An Hòa, TP Sa Đéc) điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 9 người khác để điều tra cùng về tội danh trên.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Huỳnh Anh Thiện. Ảnh: C.A.

11 bị can này liên quan đến vụ đánh nhau, gây rối tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vào hồi tháng 6. Theo điều tra, nhóm của Thiện và Tài, xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Trần Tấn Phúc (22 tuổi, ở TP Sa Đéc) đã cầm dao đâm Nguyễn Văn Long (25 tuổi, ở TP Sa Đéc) tử vong. Khi đến bệnh viện, hai nhóm tiếp tục cầm hung khí la lối, gây mất an ninh trật tự.

Trần Tấn Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về tội Giết người. Ảnh: C.A.

Quá trình điều tra, Phúc bị khởi tố về tội Giết người, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Hơn 3 tháng điều tra, cảnh sát đã làm rõ vai trò những người liên quan, khởi tố 11 bị can nêu trên.