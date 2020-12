Khởi tố 10 bị can trong đường dây buôn lậu 500 tấn hàng

Vợ chồng Đào Văn Chấp, Phạm Thị Hà cùng 8 người khác bị khởi tố, bắt giam về tội buôn lậu.

Ngày 24/12, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố và các lệnh khám xét, bắt bị can đối với 10 người về tội Buôn lậu.

Đào Văn Chấp. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong số này có Đào Văn Chấp (51 tuổi, còn gọi là Cường, trú TP Móng Cái, Quảng Ninh) và vợ là Phạm Thị Hà (53 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Liên quan vụ việc này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức họp và chỉ đạo Đảng bộ Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Huyện ủy Hải Hà nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm những cá nhân, tập thể có liên quan.

Cũng tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh sau khi cơ quan chức năng có kết luận sẽ xử lý nghiêm vụ việc, không có trường hợp ngoại lệ.

Trước đó, ngày 18/12, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 300 tấn hàng hóa nhập lậu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) do Đào Văn Chấp cầm đầu.

Cơ quan chức năng khám xét kho hàng lậu liên quan chuyên án. Ảnh: VTV.

Tổ công tác tình nghi có hơn 30 người liên quan đến vụ việc. Khám xét đồng loạt các kho chứa hàng tại Hưng Yên và Hà Nội, ban chuyên án thu thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và ôtô tải các loại.

Loại hàng hóa được buôn bán, vận chuyển trái phép đa phần là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ôtô, xe máy và đồ điện tử.

Nhóm bị can khai mỗi ngày, họ vận chuyển, buôn bán hơn 200 tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng chục tỷ đồng.