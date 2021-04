Khối tài sản nhóm Spice Girls - Victoria Beckham giàu gấp 75 lần Mel B

Victoria Beckham là người giàu nhất Spice Girls với khối tài sản 450 triệu USD, giàu gấp 75 lần Mel B - người chỉ nắm trong tay 6 triệu USD.

Spice Girls từng là những người trẻ tuổi vô danh, cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ và sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Đĩa đơn Wannabe thành công vang dội, biến năm cô gái trở thành ngôi sao hàng đầu của ngành âm nhạc. Họ được gọi là nhóm nữ huyền thoại.

Sau hai thập kỷ, vị thế của năm thành viên Spice Girls đã có nhiều thay đổi, người thành triệu phú, kẻ đứng bên bờ vực nghèo khó. Năm 2021, khi Victoria Beckham có thể thoải mái tiệc tùng thâu đêm với Kim Kardashian và nắm trong tay khối tài sản 450 triệu USD thì Mel B lại chỉ có trong tay 6 triệu USD và phải nộp đơn xin phá sản.

Vị thế và gia sản của các thành viên Spice Girls có nhiều khác biệt sau hai thập kỷ.

"Posh Spice" Victoria Beckham - 450 triệu USD

Không có gì ngạc nhiên khi Victoria Beckham là thành viên giàu có nhất Spice Girl. Nhìn lại quá khứ, người hâm mộ thời điểm ấy khó có thể tưởng tượng Posh Spice quyến rũ nhưng ít khi được lên tiếng, thời lượng hát luôn ít nhất nhóm, lại thành công nhất trong năm người.

Với tư cách là thành viên của Spice Girls, Victoria Beckham kiếm được 75 triệu USD /năm. Khi nhóm tái hợp để đi lưu diễn năm 2007, họ thu về thêm 70 triệu USD . Vào năm 2019, Posh Spice không góp mặt trong chuyến lưu diễn tái hợp lần hai, nhưng vẫn được hưởng phần trăm doanh thu.

Victoria Beckham đã làm mọi thứ, từ phát album solo, tham dự show truyền hình thực tế tới phát hành sách và bán nước hoa. Tuy nhiên, thu nhập chính của cô lại đến từ thương hiệu thời trang Victoria Beckham.

Thương hiệu do cựu thành viên Spice Girls làm chủ được báo cáo có giá trị tài sản ròng là 100 triệu bảng Anh ( 140 triệu USD ), theo SCMP. Cô cùng cựu quản lý của Spice Girls là Simon Fuller thành lập Beckham Brand Holdings, công ty này sẽ quản lý, giám sát tất cả các dự án kinh doanh của gia đình Beckham.

Thêm vào đó, Romeo, Cruz, Brooklyn và Harper - các con của nhà Becks - đều là những tên tuổi được giới giải trí săn đón và có khả năng kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Nhiều người tin rằng gia đình Beckham sẽ kiếm được thêm ít nhất vài triệu USD nữa từ những đứa con của mình.

Victoria Beckham sống xa hoa và dự tiệc với Kim Kardashian cũng như những ngôi sao giàu có khác.

"Ginger Spice" Geri Horner - 40 triệu USD

Posh không phải là thành viên Spice Girl duy nhất kết hôn với một vận động viên thể thao giàu có. Geri từng mang họ Halliwell trước khi kết hôn với Christian Horner vào năm 2015. Horner là tay đua nổi tiếng, đang giữ chức quản lý giải đua xe công thức một của Red Bull Racing. Chồng nữ ca sĩ có khối tài sản ước tính khoảng 50 triệu USD .

Theo SCMP, sau khi Spice Girls tạm ngừng hoạt động, Geri Horner bắt đầu sự nghiệp solo và các đĩa nhạc của cô mang lại lợi nhuận cao với bốn bản hit đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Cô còn xuất hiện trong Australia’s Got Talent, viết hai cuốn tự truyện và một số cuốn sách dành cho trẻ em, phát hành DVD dạy yoga và các sản phẩm ăn theo.

Nhưng tất cả hoạt động trên đều không mang lại lợi nhuận bằng thương hiệu Spice Girls. Với chuyến lưu diễn gần nhất, Spice Girls thu được 78,2 triệu USD chỉ sau 13 buổi diễn.

"Không có gì đáng ngạc nhiên khi Geri xin lỗi vì đã rời nhóm và xin quay Spice Girls trong chuyến lưu diễn tái hợp vào năm 2007 và 2019", SCMP bình luận về giọng ca sinh năm 1972.

"Ginger Spice" Geri Halliwell kết hôn với tay đua chuyên nghiệp Christian Horner.

"Baby Spice" Emma Bunton - 30 triệu USD

Baby Spice sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện, và có nguồn thu nhập ổn định từ thương hiệu Spice Girls. Tới nay, Emma Bunton đã phát hành bốn album solo, album gần nhất vào năm 2019 bán khá chạy. Cô còn tổ chức một buổi hòa nhạc tại Royal Albert Hall (London, Anh) và số vé vào cửa đã được "tẩu tán" toàn bộ.

Ngoài âm nhạc, cô còn thử sức ở lĩnh vực dẫn radio trên Britain’s Heart FM, làm giám khảo chương trình thực tế Dancing on Ice, thi đấu trong chương trình Strictly Come Dancing và thử sức với diễn xuất trong Absolutely Fabulous.

Gần đây, Baby Spice tiếp tục nâng cao giá trị tên tuổi của bản thân bằng cách trở thành người đồng sáng lập thương hiệu đồ dùng thân thiện với môi trường Kit & Kin. Thương hiệu cung cấp nhiều loại tã lót phân hủy sinh học và sản phẩm chăm sóc da tự nhiên, được chứng nhận tốt cho bà bầu và trẻ sơ sinh.

"Baby Spice" Emma Bunton sở hữu khối tài sản 30 triệu USD .

"Sporty Spice" Melanie C - 20 triệu USD

SCMP mô tả Melanie C là thành viên làm việc chăm chỉ nhất nhóm. Cô thử sức mảng diễn xuất với vai diễn trong Blood Brothers và Jesus Christ Superstar, sau đó trở thành DJ nổi tiếng với mức thù lao ấn tượng. Giọng ca chính của Spice Girls còn trở thành giám khảo của Asia’s Got Talent và The Voice Kids UK.

Thành viên Spice Girl nhận được phản hồi tích cực của giới phê bình và người hâm mộ cho album đầu tay Northern Star vào năm 1999. Mel C tiếp tục thành lập công ty thu âm Red Girl Records của riêng cô vào năm 2005.

Trong những năm qua, cô đã phát hành 8 album solo và liên tục đi lưu diễn khắp thế giới với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ kiêm DJ. Melanie C luôn làm việc chăm chỉ và thu được lợi nhuận toàn cầu.

Melanie C vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa làm DJ chuyên nghiệp.

"Scary Spice" Mel B - 6 triệu USD

Scary Spice cũng từng phát hành album solo, diễn nhạc kịch trên sân khấu Broadway. Nhưng cô lại trở thành ngôi sao truyền hình thực tế nhờ tính cách thẳng thắn và những lần phát ngôn không kiêng nể.

Mel B là giám khảo The X Factor ở Australia và Anh, America's Got Talent, trở thành thí sinh trong Dancing With The Stars Mỹ và là người dẫn chương trình của Dancing With The Stars của Australia. Chỉ riêng mùa giải cuối cùng America’s Got Talent cô tham gia vào năm 2018, Mel B đã kiếm được 3 triệu USD .

Nhiều người cho rằng Mel B kiếm bộn tiền và nắm trong tay khối tài sản tương đối vì đã liên tục xuất hiện trong các show truyền hình.

Nhưng tiếc là thói quen tiêu xài hoang phí, sở thích mua sắm hàng hiệu và vụ kiện giành quyền nuôi con dai dẳng với chồng cũ Stephan Belafonte đã làm tiêu tan hết tài sản của Scary Spice.

Năm 2020, cô phải đền 500.000 USD phí pháp lý cho chồng cũ, nhưng nữ ca sĩ phải xin thẩm phán giảm bớt khoản đền bù trên. Mel B tuyên bố phá sản.

“Tôi thực sự kiệt quệ và có thể sẽ phải nộp đơn xin phá sản. Đơn giản là tôi không có khả năng trả một số tiền cắt cổ như vậy", cựu thành viên Spice Girl viết trong lá đơn gửi tòa án.