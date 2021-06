Khối tài sản hơn nửa tỷ USD của chị em nhà Olsen

Thu nhập từ phim ảnh của Elizabeth Olsen là 12 triệu USD, quá nhỏ trước đế chế 500 triệu USD của hai người chị song sinh.

Theo South China Morning Post, Elizabeth Olsen đã tạo nên đột phá với vai Scarlet Witch, hay còn gọi là phù thùy đỏ, trong các bom tấn của Vũ trụ điện ảnh Marvel cũng như series truyền hình WandaVision trên Disney +.

Khối tài sản đến năm 2021 của cô ước tính 12 triệu USD , ở đó cát-xê đóng phim siêu anh hùng chiếm phần lớn.

Tuy nhiên, con số này nhỏ so với độ giàu kếch xù của hai chị gái song sinh Mary-Kate và Ashley Olsen. Hai phụ nữ sinh năm 1986 đã phát triển vững mạnh đế chế thời trang The Row, mang về cho họ 500 triệu USD .

Ba chị em tài năng nhà Olsen. Ảnh: ABC News.

Sự nghiệp của Elizabeth Olsen

Elizabeth, cô gái kém nổi tiếng nhất trong nhà Olsen, thừa nhận trong chương trình truyền hình Lorraine: "Lớn lên cùng các siêu sao (ám chỉ hai chị gái) chắc chắn không phải là tuổi thơ bình thường".

Năm 4 tuổi, Elizabeth đã theo nghề diễn xuất. Điều khiến khản giả nhớ đến cô là một nhóc lẽo đẽo phía sau hai chị. Cô đóng vai chính trong 6 sản phẩm của Mary-Kate và Ashley, và từng thử vai cho bộ phim Spy Kids.

Để thoát khỏi bóng của gia đình, Elizabeth đã nỗ lực không ngừng. Năm 2011, theo IMDb, cô tham gia tác phẩm Martha Marcy May Marlene và tạo nên bước ngoặt, dần khẳng định được vị trí trong sự nghiệp diễn xuất.

Elizabeth Olsen nổi tiếng với vai phù thủy đỏ quyền năng nhà Marvel. Ảnh: The Direct.

Đối với khán giả yêu thể loại khoa học viễn tưởng, hình ảnh dị nhân Scarlet Witch nắm trong tay ma thuật tối thượng, có thể bắn ra những tia sét đốt cháy mọi thứ qua diễn xuất của Elizabeth đã trở thành biểu tượng.

Theo South China Morning Post, hợp đồng ký với Marvel đưa Elizabeth đến mức thù lao hàng triệu USD. Đó là chưa kể cát-xê khi đóng loạt phim WandaVision được phát sóng hồi đầu năm.

Có thể khẳng định sau nhiều năm cống hiến, con gái nhà Olsen đã đạt được chỗ đứng trong nghề, dù đó chưa phải thành công lớn đối với các diễn viên cùng thế hệ.

Mary-Kate và Ashley với đế chế 500 triệu USD

Cặp song sinh Mary-Kate và Ashley đóng phim từ 9 tháng tuổi, kiếm được 2.400 USD mỗi tập sitcom Full House. Vào cuối tác phẩm, số tiền đó đã tăng lên 80.000 USD .

Năm 1993, khi mới 7 tuổi, hai chị em tài năng đã mở công ty sản xuất Dualstar Entertainment với quy mô hoành tráng ở thành phố Los Angeles. Công ty chuyên sản xuất phim, chương trình truyền hình, tạp chí và trò chơi điện tử. Báo cáo cho biết 1 triệu USD là doanh thu mỗi năm của Dualstar Entertainment kể từ đầu thập niên 2000.

"Mary-Kate và Ashley sắm các vai diễn ở tuổi trưởng thành, đơn cử như trong Weeds và Beastly, thế nhưng cặp song sinh lại chọn nổi tiếng theo cách khác", tờ South China Morning Post viết.

Theo Vogue, Mary-Kate và Ashley ảnh hưởng lớn đến ngành thời trang thế giới. Họ vốn là gương mặt quen thuộc trên hàng ghế đầu của các kinh đô thời trang bậc nhất hành tinh, trước khi thành lập thương hiệu thời trang xa xỉ The Row.

Mary-Kate và Ashley diện trang phục do chính họ thiết kế. Ảnh: Twitter.

The Row (trực thuộc công ty mẹ Dualstar) được chị em nhà Olsen đặt trụ sợ chính ở New York từ năm 2006. Sản phẩm của thương hiệu đều có mặt ở chuỗi cửa hàng Saks Fifth Avenue trên khắp nước Mỹ.

"Hai chị em trình làng bộ sưu tập đầu tiên gồm các item áo phông, quần legging chất liệu cotton sateen và váy làm từ sợi len cashmere. Khi đó, công ty Barneys New York đã mua toàn bộ sản phẩm".

Về sau, thương hiệu đẩy mạnh các dòng thời trang cao cấp, với giá lên tới hàng nghìn USD. Mỗi năm The Row đạt doanh thu từ 100 đến 200 triệu USD .

Ở phân khúc tầm trung, chị em Mary-Kate và Ashley cũng có nhãn hàng Elizabeth & James với giá phải chăng hơn. Thương hiệu liên kết với công ty Kohl's để tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. "Elizabeth & James" được đặt theo tên em gái và anh trai của Mary-Kate và Ashley.

Thống kê do South China Morning Post cung cấp cho biết Elizabeth & James kiếm 89 triệu USD mỗi năm.

Với việc kết hợp thu nhập từ diễn xuất, kinh doanh và thời trang, Mary-Kate và Ashley có giá trị tài sản ròng ước tính 500 triệu USD .

Chuyện tình cảm của ba chị em

Elizabeth Olsen đã đính hôn với nhà soạn nhạc Robbie Arnett hồi tháng 7/2019 sau 3 năm hò hẹn. Khi yêu, cặp uyên ương giữ kín chuyện riêng tư và không nhắc nửa kia trên truyền thông.

Mỹ nhân Avengers: Endgame trong lần hiếm hoi tâm sự về chuyện làm mẹ với Modern Living đã nói: "Tôi đã nghĩ có căn phòng nhỏ trên lầu sẽ tốt hơn cho bọn trẻ. Tôi không biết mọi thứ sẽ đi về đâu, nhưng tôi tin mình có thể nuôi dạy chúng ở đây".

Trong khi đó, Ashley Olsen - người trước đây từng yêu đạo diễn Bennett Miller và nhà buôn nghệ thuật Richard Sachs, cũng đang sống hạnh phúc với bạn trai Louis Eisner.

"Cả hai được trông thấy thân mật công khai vài lần. Mối quan hệ đến nay vẫn bền chặt. Louis là người chiều chuộng bạn gái hết mực", tạp chí Elle đưa tin hồi tháng 3.

Vụ ly hôn của Mary-Kate và Olivier Sarkozy tốn nhiều giấy mực báo chí. Ảnh: USA Today.

Theo South China Morning Post, Mary-Kate có chuyện tình kém may mắn nhất trong các chị em. Cô chịu nhiều cay đắng từ vụ ly hôn hồi năm ngoái.

"Nếu không xảy ra ly hôn giữa Mary-Kate với Olivier Sarkozy - em trai cùng cha khác mẹ của Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, thì không có người đàn ông nào đủ sức cưa đổ người phụ nữ này", nguồn tin bình luận.

Khi còn là vợ chồng, hai người sắm biệt thự 5 phòng ngủ ở Bridgehampton, New York. Ngôi nhà về sau là nơi Oliver đưa vợ cũ và con riêng đến ở vào năm 2020.

Những lần Mary-Kate nộp đơn ra tòa là vào hôm 17/4, 13/5 và 26/5. Nữ diễn viên không thể chấp nhận việc Olivier đuổi cô ra khỏi nhà. "Tôi lo lắng anh ta sẽ vứt bỏ đồ riêng của tôi và cả tài sản hôn nhân của cả hai nếu tôi dọn khỏi căn nhà đó", Olsen nói với truyền thông.

Một trong những tài sản mà họ tranh chấp sau ly hôn là căn nhà phố ở New York. Bộ đôi đã mua nó với giá 13,5 triệu USD , chi thêm 3 triệu USD để sửa chữa.