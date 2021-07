Khối tài sản hàng triệu USD của Selena Gomez

Việc kiếm bộn tiền cho phép Selena Gomez chi tiêu phóng khoáng. Cô thậm chí từng bỏ ra hàng trăm nghìn USD cho tiệc sinh nhật.

Ngày 20/7, Britney Spears khoe món quà được Selena Gomez gửi tặng. Đó là kem lót và các sản phẩm make-up trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu Rare Beauty do Gomez làm chủ.

Theo Grazia Magazine, cựu diễn viên Disney đang ăn nên làm ra nhờ kinh doanh sản phẩm làm đẹp. Ngoài Mỹ và châu Âu, Australia hiện là thị trường tiềm năng cô đang hướng đến.

Tribedynamics - nền tảng tiếp thị dành cho việc phát triển doanh nghiệp - thống kê Rare Beauty còn non trẻ nhưng có doanh thu vượt trội, thuộc top 4 thương hiệu làm đẹp có trị giá hàng đầu.

Điều đó đồng nghĩa rằng Gomez ngày càng giàu hơn. Tính đến năm 2021, ca sĩ Lose You To Love Me đang sở hữu 75 triệu USD . Con số này đang trên đà tăng nhanh.

Selena Gomez tập trung kinh doanh sau tuyên bố nhiều khả năng giã từ sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: @selenagomez.

Ngôi sao đa tài của Hollywood

Theo Celebrity Net Worth, Selena Gomez kiếm rất nhiều tiền từ cát-xê phim ảnh, bản quyền nhạc, đóng quảng cáo, chứ không chỉ nhờ mỗi công việc bán mỹ phẩm.

15 tuổi, cô đã được trả 30.000 USD mỗi tập phim Wizards of Waverly Place. Khép lại series kéo dài 106 tập, cô nhận ngoài 3 triệu USD . 16 tuổi, cô đã ký hợp đồng với hãng đĩa Hollywood Records và bắt đầu phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Thống kê cho biết Stars Dance Tour thu về 20,3 triệu USD , trong khi Revival Tour đạt danh số 35,6 triệu USD (chưa trừ thuế và chi phí phát sinh) cho nữ ca sĩ.

Trang Thethings.com phân tích nếu nghỉ ngơi dài hạn, Gomez cũng có thể sống xa hoa vì tiền bản quyền album Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010), When the Sun Goes Down (2011), Stars Dance (2013), Revival (2015), Rare ( 2020) của cô vào khoảng vài triệu USD/năm.

Nữ ca sĩ đắt show quảng cáo, đại diện thương hiệu. Ảnh: People.

Chưa kể rằng Gomez cũng không kém tiềm năng ở lĩnh vực quảng cáo. Với vẻ ngọt ngào và quyến rũ hợp nhãn số đông, cô đương nghiêm là chọn lựa hàng đầu của các nhãn hàng.

Theo E!News, một thương hiệu dầu gội uy tín rút hầu bao hơn 3 triệu USD mời Gomez làm đại diện trong 1 năm. Ngoài ra, cô cũng sở hữu hợp đồng 10 triệu USD với Coach và 30 triệu USD ký với Puma.

Thời đại mạng xã hội lên ngôi đã không nằm ngoài tầm ngắm của Gomez. Cô biết tận dụng sức hút từ tài khoảng 225 triệu lượt theo dõi để đăng bài quảng cáo. Trung bình, Instagram trả cho Gomez 1,46 triệu USD /lượt post.

"Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, sau đó là ca sĩ, nhưng Selena lại có sức ảnh hưởng hơn cả trên mạng xã hội. Tên cô xuất hiện đều đặn trong danh sách ngôi sao được trả cát-xê cao nhất Instagram. Thống kê năm 2021 cho thấy cô đứng hạng 5, sau Kylie Jenner và Ariana Grande" - South China Morning Post viết.

Từ tháng 9/2020, Gomez ra mắt thương hiệu Rare Beauty (được đặt theo tựa đề album mới nhất). Bộ sưu tập đầu tiên hướng đến tính toàn diện với 48 sắc thái của kem nền và kem che khuyết điểm, cùng nhiều bảng màu son từ gợi cảm cho đến nữ tính.

Nền tảng tiếp thị Tribedynamics thống kê doanh thu chỉ trong 4 tháng của Rare Beauty ở mức cao "đáng kinh ngạc", giúp cho thương hiệu trị giá 60 triệu USD vượt qua cả đối thủ lâu năm Victoria Beckham Beauty.

Kinh doanh bất động sản từ 19 tuổi

Trang TheThings.com cho biết nhắc đến chi tiêu, có lẽ Selena Gomez phóng khoáng nhất trong việc bỏ ra vài trăm nghìn USD thuê vệ sĩ và lực lượng an ninh mỗi năm.

Sở dĩ Gomez đầu tư lớn cho khoản này vì cô sở hữu nhiều bất động sản. Hơn nữa, vào năm 2014, cảnh sát đã hai lần bắt quả tang nhà của nữ ca sĩ bị trộm đột nhập. Từ đó, Gomez đã siết chặt an ninh hơn.

Từ năm 19 tuổi, giọng ca Good for You tập tành kinh doanh bất động sản với căn nhà đầu tiên ở Thung lũng San Fernando, California. Cô mua nó với giá 2,2 triệu USD , và bán ra 3,5 triệu USD .

Bộ sưu cơ ngơi của Gomez còn phải kể nhà ở Calabasas ( 3,7 triệu USD ), Texas ( 2,7 triệu USD ). Gần nhất vào năm 2020, tình cũ Justin Bieber chi 4,9 triệu USD tậu biệt thự rộng 11.000 mét vuông của ca sĩ Tom Petty. Gomez dọn về đây sống và tạm đóng cửa căn hộ 2,79 triệu USD ở Studio City.

Selena Gomez có nhiều biệt thự và xe hơi trên khắp nước Mỹ. Ảnh: YT.

Trong bài viết trên Thetalko, tác giả liệt kê 10 món đồ hoặc 10 việc mà Gomez từng chi nhiều nhất, bao gồm sắm chiếc ôtô BMW X5 giá 75.000 USD , mua loạt túi hiệu Louis Vuitton, trả 30.000 USD bao cả nhà hàng trong sinh nhật, và vào một lần khác, cô chi mạnh vài trăm nghìn USD để mở tiệc trên du thuyền...

Giàu có, phóng khoáng là vậy, Gomez cũng hoạt động từ thiện tích cực. Với tư cách đại sứ UNICEF, Gomez đã đến Ghana trong một tuần vào năm 2009 để tận mắt chứng kiến ​​tình trạng nghiêm trọng của những đứa trẻ nghèo khó, thiếu thốn nhu yếu phẩm như nước sạch và thức ăn nuôi dưỡng. Cô sử dụng tiếng nói để nâng cao nhận thức cho Ghana.

Cô cũng tới Chile gặp các gia đình trong chương trình Porgrama Puente của UNICEF, chương trình giúp các gia đình phát triển các kỹ năng nuôi dạy trẻ em.

Thêm nữa, Gomez cũng là đại sứ của Do.Something.org và tham gia tổ chức RAISE Hope cho Congo. Năm 2012, cô được bổ nhiệm làm đại sứ của Quỹ Ryan Seacrest.