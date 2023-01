Khối tài sản của vợ chồng Song Joong Ki

Căn hộ nằm trong tòa nhà 40 tầng, gần công viên Ala Moana Beach Park và bãi biển Waikiki. Tòa nhà của Song Joong Ki có an ninh cao, đầy đủ dịch vụ tiện ích. Ngoài ra, nam diễn viên có nhà riêng tại khu Nine One Hannam (Seoul) trị giá 7,27 triệu USD và căn hộ trong khu phức hợp cao cấp Eterno Cheongdam có giá 11,5 triệu USD . Ảnh: TMI News.