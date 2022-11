Khối tài sản của trùm giải trí Phùng Tiểu Cương

Phùng Tiểu Cương là một trong những đạo diễn biết kiếm tiền và giàu có bậc nhất Trung Quốc. Ông có khối tài sản lớn, làm chủ hàng chục công ty.

Phùng Tiểu Cương từng nâng đỡ Phạm Băng Băng. Ảnh: Sohu.

Đầu tháng 11, truyền thông Trung Quốc đưa tin Phùng Tiểu Cương lặng lẽ đưa gia đình sang nước ngoài định cư, tẩu tán tài sản trước khi lún sâu vào bê bối. Đạo diễn nổi tiếng bị phát hiện mua một dinh thự hạng sang, có giá 7 triệu USD ở Mỹ.

Trước nghi vấn chạy sang Mỹ tránh tai tiếng, Phùng Tiểu Cương phủ nhận. Trên Sina, ông cho biết ra nước ngoài cùng vợ để giúp con gái thích nghi với cuộc sống du học xa nhà.

Theo QQ, Phùng Tiểu Cương là ông trùm của showbiz Trung Quốc. Nhiều năm qua, công chúng tò mò về khối tài sản mà đạo diễn lừng danh đang nắm giữ. Sự nghiệp của ông 2 năm trở lại đây không như mong đợi, hoạt động đầu tư thua lỗ. Tuy nhiên, Phùng Tiểu Cương vẫn là đại gia của showbiz. Ông là số ít đạo diễn phát tài nhờ sản xuất và đầu tư vào môn nghệ thuật thứ 7.

Nói về độ giàu có của mình, Phùng Tiểu Cương từng chia sẻ trên QQ: "Tôi danh cũng có, lợi cũng có. Tiền tiêu cả đời chẳng hết".

Thù lao từ 1,17 lên 60 triệu NDT

Phùng Tiểu Cương sinh năm 1958. Ông cùng Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng được xem là trụ cột của thế hệ điện ảnh thứ 5 tại Trung Quốc.

Kể từ khi đạo diễn bộ phim đầu tiên Gone Forever with My Love vào năm 1994, Phùng Tiểu Cương đã thực hiện hơn 20 bộ phim trong 28 năm sự nghiệp, đạt tổng doanh thu phòng vé là 5,2 tỷ NDT ( 710 triệu USD ). Các tác phẩm nổi tiếng của Phùng Tiểu Cương có thể kể đến Dạ yến, Thiên hạ vô tặc, Đường Sơn đại địa chấn, Nạn đói 1942, Tôi không phải Phan Kim Liên...

Phùng Tiểu Cương từng là đạo diễn phim thương mại thành công bậc nhất Trung Quốc. Ảnh: QQ.

Thành công phòng vé của các dự án trên giúp Phùng Tiểu Cương từ một đạo diễn thu nhập thấp, được trả lương 300.000 NDT/phim vào năm 1997, trở thành ông hoàng phim thương mại Trung Quốc.

Theo Bắc Kinh nhật báo, với việc bộ phim The Dream Factory (1997) đại thắng phòng vé 36 triệu NDT, Phùng Tiểu Cương bỏ túi 1,17 triệu NDT. Các tác phẩm Thiên hạ vô tặc, Phi thành vô ưu, Dạ yến hay Tập kết hào mang về cho nam đạo diễn hàng triệu NDT nhờ doanh thu đều phá mốc 100 triệu NDT ( 13 triệu USD ).

Năm 2010, Đường Sơn đại địa chấn giúp Phùng Tiểu Cương kiếm được 60 triệu NDT ( 8 triệu USD ), mức thù lao kỷ lục với một đạo diễn Trung Quốc thời bấy giờ. Đường Sơn đại địa chấn gây chấn động thị trường điện ảnh Trung Quốc với doanh thu phòng vé 108 triệu USD .

Theo Toutiao, tính từ bộ phim Gone Forever with My Love đến Đường Sơn Đại địa chấn, chỉ trong 15 năm, mức thu nhập của Phùng Tiểu Cương đã tăng gấp 52 lần, từ 1,17 triệu NDT lên 60 triệu NDT. Với việc sản xuất và đầu tư phim nào thắng đậm phim đó, Phùng Tiểu Cương từng được gọi là "Thần bài" của giới đạo diễn Trung Quốc.

Giàu nhờ biết làm ăn

Theo Sina, nếu chỉ dừng lại ở làm phim và đợi nhận khoản lãi phòng vé, Phùng Tiểu Cương không thể có được cơ ngơi đồ sộ như hiện nay. Sự mạo hiểm và tầm nhìn xa giúp thu nhập của ông tăng cao.

Năm 2004, Phùng Tiểu Cương bắt tay hợp tác với anh em Vương Trung Quân - Vương Trung Lỗi của Hoa Nghị Huynh Đệ. Ông bỏ ra 540.000 USD để mua 3% cổ phần, và trở thành cổ đông chính thức ở công ty giải trí hàng đầu. Sau 5 năm đầu tư, đạo diễn Dạ yến lãi hơn 27,3 triệu USD .

Đến năm 2015, Hoa Nghị Huynh Đệ bỏ ra 143 triệu USD mua lại 70% cổ phần trong công ty TNHH Truyền thông Chiết Giang Đông Dương Mỹ La do Phùng Tiểu Cương thành lập. Đổi lại Phùng Tiểu Cương phải mang lại lợi nhuận ròng sau thuế 92 triệu USD cho Hoa Nghị Huynh Đệ trong 5 năm.

Phùng Tiểu Cương bên Phạm Băng Băng và ông chủ của Hoa Nghị Huynh Đệ - doanh nhân Vương Trung Lỗi. Ảnh: Ifeng.

Theo Sina, trong canh bạc thỏa thuận hợp tác với Hoa Nghị Huynh Đệ, vị đạo diễn là người có lợi. Năm 2021, Phùng Tiểu Cương thất bại trong thương vụ mang lợi nhuận về cho công ty giải trí, thiếu 32,1 triệu USD . Dù vậy, Phùng Tiểu Cương vẫn không chịu bất kỳ thiệt hại kinh tế nào. Ông được cho là vẫn lãi gần 100 triệu USD từ việc làm ăn với Hoa Nghị Huynh Đệ.

Ngoài Hoa Nghị Huynh Đệ, Phùng Tiểu Cương còn mở 18 công ty, đầu tư đa lĩnh vực như thể thao, công nghệ, du lịch. Các doanh nghiệp này cũng mang lại cho ông khoản lợi nhuận không nhỏ.

Sở hữu nhiều biệt thự, tranh quý

Theo Sohu, Phùng Tiểu Cương nổi tiếng với danh mục tài sản ấn tượng. Ông sở hữu nhiều bất động sản giá trị ở Trung Quốc, Mỹ. Nơi ở chính của gia đình Phùng Tiểu Cương nằm tại trung tâm quận Triều Dương, Bắc Kinh. Giá mỗi m2 đất ở đây là hơn 10.000 USD .

Ngoài biệt thự rộng 550 m2 vừa mua với giá 7 triệu USD ở Los Angeles, Phùng Tiểu Cương và vợ Từ Phàm còn sở hữu 2 bất động sản khác trên đất Mỹ. Năm 2014, vợ chồng Phùng Tiểu Cương mua biệt thự trị giá 5 triệu USD . Đến nay, bất động sản này tăng giá gấp đôi. Năm 2018, đạo diễn phim Thiên hạ vô tặc tiếp tục mua biệt thự khác có giá 6 triệu USD , giờ tăng lên gần 7 triệu USD .

Trang iFeng cho biết Phùng Tiểu Cương thích sưu tập tranh quý. Ông hữu bộ sưu tập tranh triệu USD của những họa sĩ lừng danh thế giới. Nữ MC Tăng Bảo Nghi từng trầm trồ khi nhìn thấy phòng khách nhà ông treo hơn chục tác phẩm nghệ thuật hội họa đắt đỏ, quý hiếm.

Bất động sản ở Mỹ, Trung Quốc của Phùng Tiểu Cương. Ảnh: Sina, Sohu.

Nổi bật có thể kể đến bức tranh sơn dầu Thánh sơn của họa sĩ Nghệ Hiên. Phùng Tiểu Cương mua tác phẩm năm 2010 với giá 2,7 triệu USD . Ngoài ra, ông còn chi 6,8 triệu USD mua bức tranh Đi trong mưa của họa sĩ Cao Tiểu Hoa hay bỏ ra 389.000 USD để mang về tác phẩm Người phụ nữ và con mèo của Dương Phi Vân.

Ngoài thưởng thức nghệ thuật hội họa, Phùng Tiểu Cương còn mua tranh để đầu tư. Năm 2012, ông bán đấu giá tác phẩm Người phụ nữ và con mèo với giá 942.000 USD , lãi hơn 550.000 USD . Bức tranh Nhất niệm do Phùng Tiểu Cương và Tăng Phàm Chí vẽ từng được mua với giá 2,3 triệu USD ở Đêm hội từ thiện Harper's Bazaar. Toàn bộ số tiền bán tranh Phùng Tiểu Cương dùng cho hoạt động công ích xã hội.