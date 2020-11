Khối tài sản của Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden

Gia đình nhà ông Biden cũng đầu tư nhiều vào bất động sản nhờ tiền bản quyền béo bở 15 triệu USD đến từ 2 cuốn sách "Promises to Keep" phát hành năm 2008 và cuốn "Promise me, Dad” phát hành năm 2017. Ngoài ra, ông còn có vị trí tại Đại học Pennsylvania danh tiếng với mức lương 400.000 USD mỗi năm. Ảnh: Business Insider.