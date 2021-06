Khối tài sản của mỹ nhân có cát-xê cao nhất Hàn Quốc

Jun Ji Hyun hiện là nữ diễn viên có thù lao đóng phim cao nhất Hàn Quốc. Cô sở hữu khối tài sản 75,5 tỷ won trong lĩnh vực bất động sản.

Thông tin Jin Ji Hyun ly hôn gây xôn xao những ngày qua tại thị trường giải trí Hàn Quốc. Theo phóng viên Kim Young Ho, Jun Ji Hyun và CEO Choi Joon Hyuk ly thân từ tháng 12/2012 bởi sự xuất hiện của người thứ 3. Sáng 3/6, Jun Ji Hyun thông qua công ty quản lý phủ nhận tin đồn.

Bắt đầu diễn xuất từ năm 1998, Jun Ji Hyun góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh đình đám. Nữ diễn viên đã giành được một số giải thưởng và trở thành ngôi sao Hallyu hàng đầu tại Hàn Quốc. Mọi thông tin về nữ diễn viên đều nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Nữ diễn viên có thù lao cao nhất Hàn Quốc

Jun Ji Hyun bắt đầu nổi tiếng vào năm 2001 khi tham gia bộ phim My Sassy Girl. Theo Korean Film, đây là bộ phim hài có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Việc bộ phim thành công và được yêu thích ở nhiều nước châu Á cũng góp phần tạo ra bước đột phá ở thị trường quốc tế cho điện ảnh Hàn Quốc.

Vai diễn trong My Sassy Girl giúp Jun Ji Hyun chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại 2002 Grand Bell Awards và nhận nhiều đề cử ở Blue Dragon Film Awards 2001, Baeksang Arts Awards 2002.

Thành công của bộ phim cũng mở ra hàng loạt cơ hội mới cho Jun Ji Hyun ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Nữ diễn viên tận dụng thời cơ và biết chọn lựa kịch bản, vai diễn. Cộng thêm khả năng diễn xuất linh hoạt, đa dạng, Jun Ji Hyun có thêm nhiều vai diễn nổi tiếng.

Windstruck, Đội quân siêu trộm, Assassination, Vì sao đưa anh tới đều là những bộ phim thành công và giúp Jun Ji Hyun khẳng định khả năng diễn xuất, tạo dấu ấn ở thị trường.

Thậm chí, hình ảnh Cheon Song Yi - một diễn viên kênh kiệu, chảnh chọe nhưng tưng tửng, hài hước - do Jun Ji Hyun thể hiện trong Vì sao đưa anh tới gây sốt khắp châu Á. Đến nay khán giả mỗi khi nhắc đến Jun Ji Hyun đều gọi cô là “mợ chảnh” bởi nữ diễn viên đã thể hiện quá thành công vai diễn này.

Tạp chí AsiaTatler tiết lộ hồi tháng 4, Jun Ji Hyun được trả 120.000 USD cho một tập phim và là nữ diễn viên có thù lao đóng phim cao nhất Hàn Quốc. Xét cả dàn diễn viên nam và nữ, thu nhập của cô chỉ đứng sau Kim Soo Hyun ( 600.000 USD /tập).

Jun Ji Hyun nằm trong top 2 diễn viên có thù lao cao nhất Hàn Quốc.

Không chỉ thành công ở mảng phim ảnh, Jun Ji Hyun còn được xem như một trong những biểu tượng thời trang. Gương mặt đẹp cùng vóc dáng cân đối, chiều cao 1,73 m, Jun Ji Hyun luôn được các thương hiệu săn đón.

Jun Ji Hyun là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được xuất hiện trên tạp chí Vogue của Mỹ. Cô cũng là đại sứ Hàn Quốc đầu tiên của Alexander McQueen - thương hiệu thời trang cao cấp nước Anh.

Theo SCMP, bất cứ món đồ nào xuất hiện trong các bộ phim truyền hình của Jun Ji-hyun - từ gà, bia đến son môi - đều trở thành xu hướng ở Hàn Quốc.

Năm 2014, khi Vì sao đưa anh tới - My Love From The Stars đang chiếu trên truyền hình, mạng xã hội lan truyền thông tin Jun Ji Hyun sử dụng thỏi son YSL Rouge Pur Couture màu số 52, Rosy Coral.

Đây không phải thông tin chính xác nhưng thỏi son nhanh chóng được bán hết ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia. SCMP cho biết một người hâm mộ thậm chí đã cố mua 52 thỏi cùng lúc tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay Melbourne.

Huyền thoại biển xanh - The Legend of the Blue Sea lên sóng năm 2016 không quá đình đám nhưng cũng góp phần củng cố giá trị tài sản ròng của Jun Ji Hyun. Soompi đưa tin thời điểm đó, cô đã quay 14 quảng cáo, thu về 11,9 triệu USD . Cô được trả 852.000 USD cho mỗi quảng cáo.

Cô là nữ diễn viên hạng A tại Hàn Quốc.

Khối tài sản khổng lồ

Sớm thành danh ở ngành giải trí với cát-xê cao và những hợp đồng quảng cáo giá trị lớn, Jun Ji Hyun sở hữu khối tài sản khổng lồ. Trong những năm qua, Jun Ji Hyun là hình mẫu được công chúng ngưỡng mộ với sự nghiệp thành công, không vướng scandal, hôn nhân hạnh phúc bên chồng CEO và cuộc sống giàu sang.

Theo tờ MoneyS trích đăng nội dung trong chương trình Entertainment Weekly Live của đài KBS 2TV phát sóng ngày 30/10/2020, Jun Ji Hyun sở hữu khối tài sản 75,5 tỷ won (khoảng 66,4 triệu USD ) trong lĩnh vực bất động sản.

Tháng 10/2007, nữ diễn viên mua một tòa nhà 5 tầng trị giá 7,1 triệu USD ở Nonhyeon-dong, Seoul. Thời điểm Jun Ji Hyun kết hôn năm 2012, chương trình Midnight TV Entertainment của đài SBS tiết lộ cô và chồng CEO mua biệt thự nằm ở Gangnam, Seoul.

Theo SBS, ngôi nhà cưới của Jun Ji Hyun có nội thất cao cấp và hiện đại. Căn biệt thự có 3 tầng hầm, 17 tầng mặt đất với phòng chăm sóc sức khỏe, sân golf, phòng massage, rạp chiếu phim.

Jun Ji Hyun kinh doanh bất động sản.

Tháng 4/2013, ngôi sao 40 tuổi mua thêm ngôi nhà 2 tầng trị giá 4,8 triệu USD ở Inchon-dong. Một năm sau đó, Jun Ji Hyun trở thành chủ sở hữu của khu phức hợp nhà ở Hyundai trị giá 6,2 triệu USD ở Samseong-dong. Tháng 5/2015, Jun Ji Hyun tiếp tục một tòa nhà 2 tầng trị giá 3,6 triệu USD trong cùng khu vực.

Năm 2017, Dispatch tiết lộ Jun Ji Hyun thực hiện khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến thời điểm đó. Cô mua một tòa nhà ở Gangnam với giá 28,5 triệu USD và trả bằng tiền mặt. Tòa nhà nằm ở trung tâm của khu phố sầm uất Gangnam, Seoul.

Tháng 9/2020, Biz Korea đưa tin Jun Ji Hyun bán khu phức hợp nhà ở Hyundai và thu về 10,9 triệu USD . Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên lãi gần gấp đôi nhờ vụ mua bán này.

Tháng 1, tờ Edaily đưa tin Jeon Ji Hyun từng đặt lịch chăm sóc sau sinh tại một trung tâm cao cấp. Hóa đơn của cô trị giá 20 triệu won và được chăm sóc trong hai tuần. Thông tin được tiết lộ trong chương trình Honest Entertainment Talk - Mr. Pumpkin của TV Chosun.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng CEO

Jun Ji Hyun và Choi Joon Hyuk là bạn thanh mai trúc mã. Họ kết hôn năm 2012 sau đó sinh 2 con trai. Chồng của Choi Joon Hyuk được truyền thông Hàn Quốc đánh giá có ngoại hình sáng và sinh ra trong gia đình có sức ảnh hưởng.

Gia đình Choi Joon Hyuk được coi là một trong những "danh gia vọng tộc" hàng đầu tại Hàn Quốc. Bà anh là nhà thiết kế hanbok nổi tiếng Lee Young Hee, trong khi mẹ là nhà thiết kế thời trang Lee Jung Woo.

Bố của Choi Joon Hyuk là Choi Gon - cổ đông lớn nhất của Alpha Asset Management - công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Theo Dispatch, từ năm 2020, Choi Jun Hyuk được bổ nhiệm là CEO của Alpha Asset Management. Alpha Asset Management có tài sản ròng lên tới 350 tỷ won. Trước đó, anh làm việc cho ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, Bank of America.

Theo Chosun đưa tin ngày 17/4, hôn lễ của Jun Ji Hyun và ông xã được chương trình The Woman Running The Chart của đài KBS bình chọn là một trong những lễ cưới đắt đỏ nhất giới giải trí Hàn. Chosun cho biết váy cưới chính của Ji Hyun trị giá khoảng 80 triệu won.

Chiếc nhẫn của nữ diễn viên đeo khi chụp ảnh cưới có giá 500 triệu won, vương miện cô đeo trong lễ cưới chính thức có giá 1,2 tỷ won.

Chồng của Jun Ji Hyun ít lộ diện.

Trong chương trình Entertainment Weekly của đài KBS 2TV, Jun Ji Hyun tiết lộ cô được chồng ủng hộ việc hoạt động nghệ thuật. Ông xã từng ghen khi theo dõi cảnh hôn của cô và bạn diễn Kim Soo Hyun trong Vì sao đưa anh tới. Nữ diễn viên phải xoa dịu CEO họ Choi sau các cảnh tình cảm với bạn diễn.

“Tôi thường xuyên hẹn hò với chồng và chúng tôi đi xem phim cùng nhau. Đó là một trong những hoạt động thường xuyên và bắt buộc của vợ chồng tôi. Trước đây, tôi thường đội mũ để che mặt mỗi khi hẹn hò với anh ấy, nhưng bây giờ tôi ra ngoài thoải mái mà không che chắn", Jun Ji Hyun tâm sự.

Khi được hỏi có nói chuyện với chồng mỗi khi lịch trình quá bận rộn, Jun Ji Hyun cho biết cô và ông xã thường liên lạc bằng cách nhắn tin.

Sau khi thông tin ly hôn được đăng tải, CEO Choi Joon Hyuk cũng lên tiếng phủ nhận. Theo tin tức của Sport DongA đăng chiều 3/6, chồng của Jun Ji Hyun viết trên trang cá nhân: “Tôi vẫn muốn làm chồng của Jun Ji Hyun”.