Khối tài sản của John Cena

Từ năm 2016 trở đi, John Cena xuất hiện trong 12 phim và dự kiến ​​thủ vai chính trong 5 tác phẩm khác. Nhờ đó, thu nhập của anh tăng cao.

Theo Screenrant, Fast & Furious 10 (Fast X) sẽ chứng kiến sự trở lại của John Cena trong vai Jakob Toretto, người em trai từng đối đầu trực diện với Dominic Toretto (Vin Diesel đóng).

Màn xuất hiện này được cho rằng sẽ giải quyết lỗ hổng trong cốt truyện từ các phần phim trước. Do vậy, có thể nói nhân vật của Cena đóng vai trò quan trọng.

John Cena và Vin Diesel trong Fast and Furious 9. Ảnh: Countryhighlights.

Ở Fast 9, cựu đô vật WWE chỉ nhận cát-xê 1 triệu USD , quá thấp so với con số 20 triệu USD của Diesel. Ở phần mới, Cena được hứa hẹn bỏ túi khoản thù lao hấp dẫn hơn khi kinh phí sản xuất phim lên đến 300 triệu USD .

Fast X đang được ghi hình ở châu Âu và dự kiến ra rạp vào tháng 4/2023.

Ngoài bom tấn này, đây cũng là khoảng thời gian Cena bận rộn tham gia nhiều dự án khác. Nam diễn viên được xác nhận đóng chính phim hành động hài Officer Exchange của Amazon Studios. Song song đó, anh sẽ cùng ngôi sao gốc Việt Lana Condor góp mặt trong phim do Warner Bros. sản xuất, có nhan đề Coyote Vs. Acme.

Kiếm tiền ngày càng nhiều

Celebrity Net Worth cho biết tính đến nay, John Cena sở hữu tổng giá trị tài sản 80 triệu USD , tăng 20 triệu USD so với tháng 6/2021. Con số này sẽ tăng nhanh trong tương lai gần, khi Cena hoàn tất ghi hình hàng loạt tác phẩm khác nhau.

Cena tiếp bước The Rock, chuyển hướng từ ngôi sao đô vật sang diễn viên từ năm 2006. Phim đầu tiên anh tham gia là The Marine, thuộc thể loại hành động và giật gân. Dù đóng chính phim điện ảnh, cát-xê của anh chỉ là 280.000 USD .

Đây chưa phải là khoản thù lao thấp nhất anh từng nhận. Với vai diễn trong Fred: The Movie và phần tiếp theo của phim này, tài tử mang về con số khiêm tốn, lần lượt là 25.000 USD và 30.000 USD .

Tới năm 2015, người đàn ông cao 1,85 m sở hữu khối cơ bắp lực lưỡng mới được khán giả quan tâm nhiều hơn khả năng diễn xuất. Anh đã có màn thể hiện ấn tượng ở tác phẩm ăn khách Trainwreck, và nhận tới 2,5 triệu USD .

Nhân vật Christopher Smith/Peacemaker do John Cena thể hiện được mệnh danh là “phiên bản Captain America khó ưa”. Ảnh: Justjared.

Tiếp theo, anh góp mặt trong các dự án doanh thu cao, gồm cả vai trò diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình trong Ferdinand và Doolittle. Năm 2018, đô vật tham gia Bumblebee - bom tấn của dòng phim Transformers. Peacemaker, The Suicide Squad cũng là tác phẩm đáng chú ý của anh.

Theo Insider, trước Trainwreck, Cena đóng 7 bộ phim. Từ năm 2016 trở đi, anh xuất hiện trong 12 phim và dự kiến ​​thủ vai chính trong 5 tác phẩm khác đang được lên lịch phát hành.

Chưa dừng lại ở đó, Cena thử sức trong lĩnh vực âm nhạc. Có nhiều ý kiến khen ngợi khi đô vật quyết định cầm micro, trở thành rapper. Album You Can’t See Me (2005) của anh đã tiêu thụ khoảng 150.000 bản trên toàn cầu và được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) trao chứng nhận vàng.

Con đường ca hát của Cena trải dài với các bài hát Basic Thugonomics, Untouchables của album WWE: The Music - ThemeAddict, Vol. 6. Đa số sản phẩm âm nhạc do anh trình bày nhận phản hồi tích cực từ người nghe.

Với danh tiếng hiện nay, ngôi sao 45 tuổi dễ dàng kiếm thêm tiền từ quảng cáo. Anh thu về 1,5 triệu USD mỗi năm từ các mối quan hệ hợp tác với hãng Subway, Honda và Gillette. Có thông tin cho rằng Cena đút túi 500.000 đến 1 triệu USD chỉ riêng tiền PR vào năm 2020.

Sở hữu nhiều biệt thự, xe hơi cổ

"Anh ấy đã trải qua chặng đường dài mới vươn đến thành công, từ một người phải tham gia các cuộc thi ăn để có suất ăn miễn phí, đến trở thành siêu sao đô vật và điện ảnh Hollywood", South China Morning Post viết về cuộc đời của John Cena.

Ngược lại quá khứ, tương tự The Rock hay những gương mặt lớn khác của WWE, Cena đã làm nhiều nghề để mưu sinh như bán hàng, tài xế, sản xuất áo sơ mi và vòng cổ, ra mắt sách dành cho trẻ em ăn khách.

Từng có thời gian Cena sống chật vật trong ôtô vì không đủ khả năng mua nhà. Bởi thế, anh làm việc cật lực với hy vọng có được chốn đi về khang trang.

Đô vật hiện làm chủ ít nhất 2 biệt thự hoành tráng ở Mỹ, trong đó một căn ở Land O'Lakes, Florida có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm với các bể bơi trong nhà và ngoài trời

Anh đứng tên một số bất động sản ở San Diego, California. Mặc dù không công khai giá trị, nhiều nguồn tin tiết lộ cơ ngơi của nam diễn viên rất rộng rãi, bên trong còn có hầm rượu và phòng game.

John Cena có niềm đam mê siêu xe, bất động sản. Ảnh: Autobizz.

Ngôi sao hành động thích sưu tầm xe hơi, nhưng phải là những mẫu xe có thiết kế độc đáo. Tổng cộng, anh sở hữu trên dưới 20 xế hộp sang trọng, trong đó nổi bật là mẫu Corvette “InCenaRator” được đặt làm riêng, chiếc Oldsmobile Cutlass Rallye 350 cổ điển và chiếc Rolls-Royce trị giá 400.000 USD .

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, Cena thấu hiểu nỗi khó khăn mà những người cùng hoàn cảnh phải trải qua. Chính vì vậy, anh dành nhiều tiền cho từ thiện, từng trao hơn 500 điều ước cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thông qua tổ chức Make-A-Wish.

Năm 2012, anh đã mặc áo in dòng chữ "Rise Above Hate" để quảng bá chiến dịch chống bắt nạt "Be a Star" của WWE. Anh cũng từng diện trang phục "Rise Above Cancer" hợp tác với Susan G. Komen for the Cure trong khuôn khổ Tháng nhận thức về ung thư vú.

Love Has No Labels - phong trào thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập của mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác và khả năng hồi năm 2016 - cũng có sự góp mặt quảng bá của tài tử.