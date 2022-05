Khối tài sản của Jaden Smith

Xuất thân là diễn viên, ca sĩ nhưng Jaden Smith hiện kiếm được nhiều tiền nhất ở lĩnh vực kinh doanh.

Theo South China Morning Post, ở tuổi 24, Jaden Smith sở hữu khối tài sản 8 triệu USD . Phần lớn thu nhập đến từ kinh doanh thời trang, thương hiệu nước khoáng và cát-xê âm nhạc.

The Things cho biết công ty nước khoáng hợp tác cùng Smith có doanh thu hơn 3 triệu USD mỗi năm. Do đó, con trai Will Smith cũng bỏ túi khoản tiền không nhỏ nhờ cú bắt tay này.

Willow Smith - em gái Jaden - tích lũy 6 triệu USD sau nhiều năm đi hát. Trong khi đó, vợ chồng Will Smith ước tính nắm trong tay hơn 400 triệu USD . Mặc dù là con của hai ngôi sao nổi tiếng, giàu có, cả Jaden và Willow đều sớm tự lập và không phụ thuộc vào kinh tế gia đình.

Jaden Smith và gia đình dự tiệc hậu lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Ảnh: AP.

Gia nhập giới nghệ thuật với tư cách diễn viên vào năm 2006, Jaden Smith xuất hiện cùng cha trong tác phẩm The Pursuit of Happyness, sau đó đóng chính The Karate Kid.

Nhưng sau đó, các bộ phim của Jaden liên tục gặp thất bại phòng vé. Bộ phim After Earth không chỉ lỗ nặng về doanh thu, mà còn khiến cha con Jaden ê chề nhận giải Nam diễn viên chính tệ nhất, còn cha anh nhận giải Nam diễn viên phụ tệ nhất ở Mâm xôi vàng 2014. Từ đây, Hollywood đã không còn mặn mà với Jaden.

Ở lĩnh vực ca hát, Jaden và Justin Bieber có màn kết hợp thành công trong đĩa đơn Never Say Never. Bài hát lọt top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và thiết lập những thành tích ấn tượng khác.

Sau thời gian nghỉ ngơi, anh trở lại sân khấu với ca khúc mới và được xác nhận sẽ xuất hiện trong Justice World Tour của Justin Bieber.

Jaden Smith hiện được xem là biểu tượng thời trang phi giới tính. Ảnh: @jadensmith.

Trong showbiz, Jaden được xem là biểu tượng thời trang phi giới tính nổi tiếng hàng đầu. Tạp chí GQ bình chọn Jaden là một trong những nam nghệ sĩ có gu ăn mặc đẹp nhất hành tinh, xếp ngang hàng với Kanye West, Pharrell Williams, Jared Leto và Ryan Gosling.

Tạp chí Elle đánh giá Jaden là sao nam có phong cách thời trang tiên phong, với góc nhìn sắc sảo về màu sắc, hình dáng và tỷ lệ.