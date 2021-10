Khối tài sản của hai ngôi sao có tên trong Hồ sơ Pandora

Trước khi bị gọi tên trong Hồ sơ Pandora, cả Shakira và Claudia Schiffer là hai ngôi sao giỏi kiếm tiền tại Hollywood.

Ngày 3/10, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và hơn 150 hãng thông tấn, báo đài đồng loạt công bố 11,9 triệu tập tài liệu mang tên "Hồ sơ Pandora".

Tài liệu bí mật được giới báo chí dành 2 năm để sàng lọc, theo dõi gọi tên nhiều chính trị gia, lãnh đạo trên thế giới trốn thuế, dùng tài khoản ẩn danh để mua nhiều tài sản có giá trị như máy bay phản lực tư nhân, du thuyền, biệt thự, các tác phẩm nghệ thuật và thành lập công ty ở nước ngoài.

Bên cạnh những cái tên của giới chính trị gia như cựu thủ tướng Anh Tony Blair, thủ tướng Cộng hòa Czech, tổng thống Ukraine... một số nhân vật trong giới giải trí như Julio Iglesias, Miguel Bose, huyền thoại âm nhạc Elton John bị chỉ mặt điểm tên.

Truyền thông cũng liên tục đưa tin về việc hai mỹ nhân tại Hollywood là ca sĩ Shakira và siêu mẫu Claudia Schiffer dính líu đến việc trốn thuế. Trước khi bị "điểm mặt" trong Hồ sơ Pandora, họ đều là những cái tên có sức ảnh hưởng trong giới giải trí.

Tài sản của Shakira trước vụ trốn thuế

Theo BBC, trong Hồ sơ Pandora, Shakira bị gọi tên vì sở hữu ba công ty ở nước ngoài được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Các công ty được thành lập vào tháng 4/2019 và do công ty luật Panama OMC quản lý. Điều này được cho là giúp nữ ca sĩ thoát được khoản thuế lớn.

Giọng ca Hip Don't Lie đồng thời dính vào vụ trốn thuế, đối mặt cáo buộc gian lận 16,83 triệu USD . Giới chức Tây Ban Nha khẳng định cô không thực hiện đúng nghĩa vụ công dân dù sống ở Barcelona từ năm 2011.

Theo đại diện pháp lý, Shakira bận rộn lưu diễn, không thường xuyên cư trú tại Tây Ban Nha và chỉ ở lại Barcelona dưới 6 tháng/năm. Điều đó không đủ điều kiện để nữ ca sĩ phải đóng thuế theo nghĩa vụ công dân.

Ngày 5/10, theo tạp chí News Week, giữa lúc có tên trong Hồ sơ Pandora và vụ kiện hình sự trốn thuế kéo dài ba năm, Shakira giành thắng lợi trong vụ tranh chấp thuế khác tại tòa án Tây Ban Nha. Đại diện của nữ ca sĩ khẳng định ngôi sao người Colombia được hoàn một loạt phí mà cơ quan thuế thu sai.

Shakira biểu diễn tại Davis Cup 2019 diễn ra ở sân vận động La Caja Magica, Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Getty.

"Do không đồng ý với việc truy thu, người đại diện của Shakira đã đệ đơn và được tòa án ra phán quyết có lợi cho nữ ca sĩ. Tòa án yêu cầu cơ quan thuế trả lại số tiền cô phải nộp một cách không công bằng", người này nói.

Trước khi vướng ồn ào, Shakira được mệnh danh là nữ hoàng dòng nhạc Latin. Ký hợp đồng âm nhạc đầu tiên năm 13 tuổi, sau 30 năm, cô tích lũy khối tài sản lên đến 300 triệu USD , theo Forbes.

Theo Standard, ngôi sao được vinh danh tại Đại lộ Danh vọng Hollywood kiếm được phần lớn tài sản nhờ vào bản quyền âm nhạc và tiền bán đĩa. Cô là một trong những nghệ sĩ Latin có lượng CD bán chạy nhất thế giới và là một trong những ngôi sao bán album chạy nhất mọi thời đại với doanh số 70 triệu album trên toàn cầu.

Các album tiếng Anh của nữ ca sĩ gồm Oral Fixation Vol. 2 (2005), She Wolf (2009) và Shakira (2014) đều được chứng nhận vàng, bạch kim hoặc đa bạch kim ở nhiều quốc gia.

Album sinh lợi nhiều nhất của Shakira là Oral Fixations Vol. 1 & 2. Theo ước tính của The Richest, với 4 triệu bản từ Oral Fixations Vol. 1 và 8 triệu bản từ Oral Fixations Vol. 2, cô thu về lần lượt 4,2 triệu USD và 8,7 triệu USD . Ngoài ra, các album khác giúp cô bỏ túi 2 triệu USD cho mỗi lần phát hành.

Các tour diễn hàng năm cũng mang lại số tiền lớn cho nữ ca sĩ. Theo Forbes, doanh thu từ hai tour diễn Tour Fijación Oral (2007) và The Sun Comes Out World Tour (2011) lần lượt là 100 triệu USD và 53,3 triệu USD .

Ngoài âm nhạc, Shakira bỏ túi 12 triệu USD /mùa khi làm giám khảo cho The Voice Mỹ mùa 4 và 6. Ngoài ra, giọng ca La La La từng là gương mặt đại diện của các thương hiệu thời trang, đồ uống nổi tiếng toàn cầu.

Năm 2011, Shakira được cho là mua hòn đảo Bond's Cay ở Bahama với giá 15 triệu USD , theo SCMP. Giọng ca She Wolf hợp tác với huyền thoại âm nhạc Roger Waters để cùng đầu tư vào hòn đảo thuộc vùng Caribbean. Hiện tại, Bond's Cay là khu nghỉ dưỡng được giới nhà giàu chọn làm địa điểm thường xuyên lui tới.

Cơ ngơi triệu USD của siêu mẫu thập niên 1990

Claudia Schiffer là một trong những siêu mẫu huyền thoại cùng thời với Big Six đình đám thập niên 1990. Nối gót Shakira, siêu mẫu người Đức bị chỉ tên trong Hồ sơ Pandora.

Theo điều tra, ngôi sao 51 tuổi được cho là người đứng sau hai công ty, 51 Red Balloons Holdings Limited và The Roxy Trust. Hai công ty được thành lập ở Quần đảo Virgin thuộc Anh cùng bốn công ty khác thành lập năm 2017, BBC đưa tin.

Theo các phương tiện truyền thông của Đức là Westdeutscher Rundfunk và Süddeutsche Zeitung, Hồ sơ Pandora cáo buộc cựu siêu mẫu trốn thuế thông qua cái tên đã kết hôn là Claudia De Vere Drummond.

Claudia Schiffer (thứ hai từ trái sang) tái hiện khoảnh khắc siêu mẫu tại show diễn của Versace năm 2017. Ảnh: Vogue.

Theo BBC, sau khi bị gọi tên trong Hồ sơ Pandora, đại diện của siêu mẫu người Đức lập tức phủ nhận mọi cáo buộc. Người này cho rằng Claudia Schiffer hiện sống ở Anh. Cô thực hiện nghĩa vụ công dân, đóng thuế đầy đủ tại nơi cư trú. Cô không trốn thuế như truyền thông quốc tế đưa tin.

Đầu những năm 1990, Claudia Schiffer xuất hiện dày đặc trên bìa tạp chí và các sàn diễn thời trang lớn cùng Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford... Cô hiện tại có khối tài sản khoảng 55 triệu USD , theo Celebrity Net Worth.

Thập niên 1990, nữ người mẫu là nàng thơ của các tạp chí danh tiếng. Cô xuất hiện hơn 60 lần trên trang bìa tạp chí Vogue và có hơn 1.000 lần lên bìa các tạp chí lớn nhỏ toàn thế giới. Việc trở thành nàng thơ độc quyền của Chanel và bố già thời trang Karl Lagerfeld giúp cô bỏ túi khoảng 5,3 triệu USD vào năm 1995, theo The Richest.

Ngoài ra, cô là gương mặt ưa thích của nhiều thương hiệu thời trang, may mặc và cả thực phẩm. Theo Independent, Schiffer từng hợp tác cùng Naomi Campbell và Elle McPherson mở chuỗi nhà hàng mang tên Fashion Cafe nhưng chỉ thành công trong giai đoạn đầu, sau đó phải đóng cửa.

Danh tiếng siêu mẫu giúp cô xuất hiện trong một số bộ phim, trong đó có Richie Rich, vai khách mời trong The Blackout, Black and White, Life without Dick, Zoolander và Love, Actually....

Sang thập niên 2000, sự nghiệp của Claudia Schiffer chững lại. Cô kết hôn cùng nhà làm phim Matthew Vaughn (đạo diễn của X-Men: First Class (2011), Kingsman: The Secret Service...) và sang Anh sống, đầu tư bất động sản.

Theo The Richest, siêu mẫu người Đức sở hữu biệt thự xa hoa Coldham Hall tại Suffolk, Anh với giá 6 triệu USD . Cựu siêu mẫu và chồng mua bất động sản giá trị từ năm 2011. Ngoài ra, năm 2013, Schiffer mua nhà ở Majorca, Tây Ban Nha giá 11,7 triệu USD .