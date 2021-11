Khối tài sản của gia đình Baldwin

Stephen Baldwin: Stephen Baldwin là em út trong gia đình Baldwin. SCMP nhận xét có thể coi Stephen Baldwin như "ông hoàng truyền hình thực tế" khi nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều chương trình nổi tiếng gồm Celebrity Apprentice, I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!, Celebrity Big Brother... Tuy nhiên ông là người duy nhất từng tuyên bố phá sản trong 4 anh em nhà Baldwin do vấn đề liên quan tới thuế và thế chấp bất động sản. Về sau, nam diễn viên thành công khôi phục một phần tài sản của mình. Giá trị tài sản ròng của ông hiện ở khoảng một triệu USD.