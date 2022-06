Khối tài sản của dàn diễn viên 'Squid Game'

Từ chiến dịch adidas béo bở của Jung Ho Yeon, đến vai diễn mới mà Park Hae Soo đảm nhận trong "Money Heist Korea", các ngôi sao tham gia phim đều có được sự thành công lớn.

Nhà sản xuất đã trúng số độc đắc khi phát hành loạt phim truyền hình sinh tồn của Hàn Quốc - Squid Game vào tháng 9/2021. Bộ phim đã có 111 triệu lượt xem trong tháng đầu tiên, trở thành một trong những bộ phim mới ra mắt được xem nhiều nhất từ ​​trước đến nay trên nền tảng này.

Chưa đủ một năm kể từ khi ra mắt, Squid Game đã giữ vững vị trí số 1 của mình, với hơn 1,65 tỷ giờ phát trực tuyến - nhiều hơn bất kỳ chương trình nào khác. Với lợi nhuận 1 tỷ USD mà bộ phim đã mang lại, nhà sản xuất cũng xác nhận mùa thứ 2 sẽ phát sóng vào cuối năm 2023.

Sự thành công của bộ phim không chỉ dừng lại ở nội dung ăn khách mà còn cả lối diễn xuất đa dạng của dàn diễn viên. Theo SCMP, tên tuổi của các ngôi sao sau khi quay Squid Game đều nhận được sự chú ý không chỉ trong nước mà cả trên khắp thế giới.

Squid Game vẫn là chương trình nổi tiếng nhất của nền tảng này cho đến nay, đưa dàn diễn viên của bộ phim lên nấc thang mới trong sự nghiệp.

Park Hae Soo - 1,5 triệu USD

Nam diễn viên 41 tuổi được biết đến với vai Cho Sang Woo trong Squid Game. Anh cũng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Six Flying Dragons, Prison Playbook và Memories of the Alhambra.

Mới đây, anh tham gia vào loạt phim nổi tiếng Money Heist: Korea. Park Hae Soo đã tích lũy được khoảng 1,5 triệu USD cho những lần xuất hiện khác nhau của mình trong những năm gần đây.

Park Hae Soo đóng vai Berlin trong Money Heist Korea.

Heo Sung Tae - 2 triệu USD

Theo nhiều nguồn tin, nam diễn viên 45 tuổi có khoảng 2 triệu USD tài sản ròng. Anh đóng vai chính trong nhiều bộ phim và chương trình suốt hai thập kỷ qua, bao gồm cả vai diễn đầu tay năm 1990 trong Dragon Ball: Son Goku Fights, Son Goku Wins.

Heo Sung Tae nổi tiếng trong The Age of Shadows.

Kim Joo Ryung - 2 triệu USD

Người chơi thứ 212 trong chương trình, Kim Joo Ryung, 46 tuổi, đã đóng một số phim kể từ khi ra mắt lần đầu tiên trong Memories of Murder vào năm 2003.

Tên tuổi của cô chưa tạo được nhiều tiếng vang trong làng giải trí, nhưng đã kiếm được phần lớn tiền nhờ sự nghiệp truyền hình chăm chỉ của mình.

Theo Celebs Revealed, Joo Ryung được cho là có tài sản ròng khoảng 2 triệu USD .

Kim Joo Ryung đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim và chương trình truyền hình Hàn Quốc, nhưng chỉ trở nên nổi tiếng trên toàn cầu nhờ Squid Game.

Anupam Tripathi - 3 triệu USD

Mặc dù đã đóng vai chính trong một số bộ phim và chương trình truyền hình của Hàn Quốc, Tripathi trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ vai diễn trong chương trình ăn khách - Squid Game.

Đến từ New Delhi (Ấn Độ), nam diễn viên 34 tuổi thông thạo tiếng Hàn và thể hiện khả năng diễn xuất của mình khi trở thành một trong những vai chính của bộ phim. Hiện tài sản của anh được cho là trị giá khoảng 3 triệu USD .

Ngôi sao không phải người Hàn Quốc duy nhất trong chương trình nói được tiếng Hàn thông thạo. Ảnh: The Sun Daily.

Wi Ha Joon - 3 triệu USD

Ha Joon (31 tuổi) là diễn viên truyền hình có kinh nghiệm. Anh tham gia nhiều vai diễn trước khi cập bến Squid Game, chẳng hạn như Romance is a Bonus Book và Gonjiam: Haunted Asylum.

Theo Hollywoods Magazine, tài sản của anh hiện được định giá 3 triệu USD . Độ nổi tiếng của anh còn phổ biến ở trên thế giới, bằng chứng là nam diễn viên đã xuất hiện trên The Tonight Show with Jimmy Fallon cùng với các bạn diễn, cũng như khoe thân hình săn chắc của mình trên trang bìa Men's Health Korea.

Ha Joon được cho là bị ám ảnh bởi các nhà thiết kế thời trang và có tin đồn rằng ngôi sao này đang làm việc trong một công việc kinh doanh lấy cảm hứng từ Yeezy.

Wi Ha Joon khoe cơ bụng săn chắc trong buổi chụp ảnh của Men's Health. Ảnh: Men's Health.

Oh Yeong Su - Hơn 3 triệu USD

Ứng cử viên 001 trong Squid Game lớn tuổi nhất trong các trò chơi. Diễn viên gạo cội đã vượt qua nhiều tên tuổi trong hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" lĩnh vực phim truyền hình tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2022.

Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là diễn viên sân khấu ở Hàn Quốc vào năm 1967. Sau đó, ông trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình. Nam diễn viên 78 tuổi thường đóng vai nhà sư trong các chương trình như The Great Queen Seondeok, Spring, Summer, Fall, Winter… And Spring và A Little Monk.

Oh Yeong Su hầu như chỉ đóng vai các nhà sư trên màn ảnh. Ảnh: Yahoo News.

Lee Yoo Mi - 4 triệu USD

Lee Yoo Mi trở nên nổi tiếng sau vai diễn ở Squid Game. Sau đó, tên tuổi của cô cũng được chú ý nhiều hơn khi tham gia diễn xuất cho All of Us Are Dead.

Theo AllKPop, nữ diễn viên 28 tuổi đã tăng từ 40.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội lên 250.000 lượt theo dõi và hiện tại đạt hơn 7,7 triệu lượt. Mức độ nổi tiếng của cô không ngừng tăng lên, bằng chứng là những hợp đồng béo bở cũng tìm đến cô.

Theo Celebrity Net Worth, nữ diễn viên 28 tuổi có giá trị tài sản ròng là 4 triệu USD .

Lee Yoo Mi đã thành công lớn nhờ Squid Game. Ảnh: Globo, MiuMiu.

Jung Ho Yeon - 4 triệu USD

Là một trong những ngôi sao nổi bật của loạt phim, vai diễn mang tính biểu tượng của Ho Yeon đã có được 13 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội chỉ trong vòng ba tuần kể từ khi bộ phim ra mắt, Cosmopolitan Middle East đưa tin.

Trước khi bộ phim ra mắt, cô từng là Á quân cuộc thi Next Top Model Hàn Quốc và là người mẫu cho các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Chanel và Gucci. Sau thành công vừa qua,người mẫu 28 tuổi vươn xa hơn trong sự nghiệp khi trở thành ngôi sao trang bìa Đông Á đầu tiên trên bìa tạp chí Vogue. Các thương hiệu xa xỉ như Calvin Klein, adidas và Chanel cũng chú ý đến cô, mời cô tham gia các chiến dịch làm đẹp và thời trang mới nhất của họ.

Theo báo cáo trên Cosmopolitan Middle East, giá trị tài sản của Ho Yeon trị giá khoảng 4 triệu USD .

Jung Ho Yeon tiếp tục làm người mẫu kể từ khi nổi tiếng sau bộ phim Squid Game. Ảnh: Popbela.

Gong Yoo - 7 triệu USD

Bắt đầu diễn xuất vào năm 2003, Gong Yoo nổi tiếng nhờ các vai diễn trong Train to Busan, Coffee Prince, Silenced và tất nhiên, trong vai người bán hàng nham hiểm của Squid Game.

K-drama Stars cho biết tài sản ròng của anh hiện vào khoảng 7 triệu USD . Theo Soompi, ngôi sao có sở thích "vung" tiền mặt vào đồ nội thất, xe hơi và thực phẩm. Anh cũng đã ký hợp đồng chứng thực với thương hiệu xe hơi Kia.

Theo nguồn tin tương tự, Gong Yoo cũng sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng trên đảo Jeju. Anh thậm chí còn có nhà hát riêng ở Hong Kong.

Gong Yoo có nhiều vai diễn đột phá ở Hàn Quốc. Anh nhận được nhiều sự chú ý từ Coffee Prince. Ảnh: Nautiljon.

Lee Jung Jae - 12 triệu USD

Lee Jung Jae cũng là diễn viên gạo cội, dày dặn kinh nghiệm trong làng showbiz. Mặc dù nổi tiếng quốc tế thông qua Squid Game, nam diễn viên đã đóng vai chính trong nhiều chương trình và phim Hàn Quốc, bao gồm II Mare, The Housemaid và New World.

Tháng 11/2021, Lee Jung Jae được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu của Gucci, điều này giúp làm tăng khối tài sản 12 triệu USD vốn đã rất ấn tượng của anh, theo Celebrity Net Worth.

Theo nhà sản xuất bộ phim, nam diễn viên 50 tuổi sẽ trở lại trong mùa thứ hai của Squid Game cùng với Lee Byung Hun.

Lee Jung Jae nổi tiếng ở Hàn Quốc trước Squid Game, nhưng chính bộ phim này khiến anh được biết đến trên toàn cầu. Ảnh: SCMP.

Lee Byung Hun - 20 triệu USD

Lee Byung Hun không còn xa lạ với dàn sao. Nam diễn viên Hàn Quốc trước đây đã đóng vai chính trong các bộ phim bom tấn của Hollywood như GI Joe: The Rise of the Cobra,Terminator Genisys và rất nhiều phim tội phạm Hàn Quốc.

Theo Celebrity Net Worth, nam diễn viên 52 tuổi có giá trị tài sản 20 triệu USD nhờ sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, giúp anh trở thành người giàu nhất trong danh sách.