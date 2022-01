Khối tài sản của dàn diễn viên 'Spider-Man: No Way Home'

Jamie Foxx đứng đầu danh sách với khối tài sản 150 triệu USD. Trong khi đó, Tobey Maguire vượt qua Tom Holland và Andrew Garfield để trở thành Người Nhện giàu nhất loạt phim.

Theo Looper, không có gì ngạc nhiên khi gọi Spider-Man: No Way Home là bộ phim thành công nhất năm 2021. Tác phẩm của MCU phá kỷ lục là bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất mùa dịch, vượt qua tác phẩm gần nhất là Venom: Let There Be Carnage một cách đáng kể.

Tính đến cuối tháng 1, doanh thu chính thức của Spider-Man: No Way Home là 1,11 tỷ USD , trong đó có 470,3 triệu USD từ Bắc Mỹ và khoảng 644 triệu USD toàn cầu. Theo Deadline, ngoài kịch bản, dàn diễn viên góp mặt trong bộ phim là yếu tố ăn khách. Họ đều là sao hạng A và có khối tài sản lớn trước khi đóng Spider-Man: No Way Home.

Dàn diễn viên tại họp báo Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Getty.

Ngôi sao giàu nhất bộ phim

Sau bảy năm ra mắt với The Amazing Spider-Man 2, Jamie Foxx trở lại với vai diễn Max Dillon (hay còn gọi là Electro). Anh đứng đầu danh sách ngôi sao giàu nhất của bộ phim Spider-Man: No Way Home.

Jamie Foxx là ngôi sao từng đoạt giải Oscar, Grammy và được biết đến nhiều nhất với bộ phim tiểu sử Ray. Theo Black Enterprise, từ khi nổi tiếng với Miami Vice, mỗi bộ phim tài tử người Mỹ tham gia đều nhận không dưới 10 triệu USD .

Variety đưa tin Jamie Foxx đã sử dụng thù lao từ Miami Vice để mua bất động sản Claddagh Farms rộng 40 mẫu Anh ở vùng nông thôn California và biệt thự 10 phòng ngủ ở Địa Trung Hải.

Jamie Foxx là ngôi sao giàu nhất trong dàn diễn viên No Way Home. Ảnh: Complex.

“Tôi có thói quen trồng cây nên thường mua đất. Tôi có trồng khoảng 2.100 cây bơ”, nam diễn viên nói với tạp chí Contact Music.

Ngoài thù lao từ âm nhạc, phim ảnh và kinh doanh, Jamie Foxx kiếm tiền nhờ vai trò MC. Theo Observer, tài tử người Mỹ kiếm được 3 triệu USD /năm với tư cách người dẫn chương trình Beat Shazam của Fox. Nam diễn viên đồng thời là gương mặt quảng cáo đắt show tại Mỹ.

Tobey Maguire là Người Nhện giàu nhất

Theo International Business Times, Tobey Maguire được trả 4 triệu USD cho lần đầu đóng vai Peter Parker. Thành công về doanh thu phòng vé của phần đầu năm 2002 giúp tài tử người Mỹ được mời tham gia các dự án tiếp theo.

Đến Người Nhện 2 (2004), Tobey Maguire được trả thù lao 17,5 triệu USD . Nam diễn viên đồng thời bỏ túi thêm 5% tổng doanh thu phòng vé, tương đương 40 triệu USD , theo Box Office Mojo.

Tobey Maguire là diễn viên giàu nhất trong các ngôi sao đóng Người Nhện. Ảnh: Sony.

Đến Người Nhện 3, nam diễn viên bỏ túi 15 triệu USD thù lao trả trước, kèm theo đó là 7,5% trong số doanh thu 895 triệu USD , nâng mức thù lao lên 80 triệu USD cho vai Người Nhện.

Theo Looper, Tobey Maguire được trả một triệu USD để trở lại Spider-Man: No Way Home. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giá trị tài sản ròng của nam diễn viên là 75 triệu USD .

Benedict Cumberbatch được tăng lương trước Doctor Strange 2

Theo Variety, Benedict Cumberbatch kiếm được bộn tiền khi đóng vai Doctor Strange trong MCU.

Đầu tháng 12, một người trong cuộc nói với Screen Rant rằng Cumberbatch ký hợp đồng trị giá 7,5 triệu USD cho phần tiếp theo mang tên Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ngoài ra là một phần doanh thu phòng vé. Đây là mức lương nhảy vọt so với con số 5,5 triệu USD cho phần đầu tiên.

Trước khi đến với MCU, Cumberbatch kiếm được 946.000 USD cho Black Mass, 1,2 triệu USD cho The Imitation Game - bộ phim giúp anh được đề cử giải Oscar. Các khoản lương trước đó là 246.000 USD cho Starter for Ten, 230.000 USD với 12 Years a Slave… Theo Looper, đây là những con số khá khiêm tốn trước khi anh đảm nhận vai Phù thủy tối thượng của Marvel.

Theo Luxatic, Cumberbatch được khán giả toàn cầu biết đến khi đóng vai chính trong loạt phim ăn khách Sherlock. Nam diễn viên bỏ túi 500.000 USD /mùa. Ngoài đóng phim, anh thu về khoảng 300.000 USD /năm nhờ tiền quảng cáo xe hơi, đồng hồ sang trọng. Khối tài sản ròng của anh ở mức 40 triệu USD .

Sự nghiệp của Tom Holland và Benedict Cumberbatch thăng tiến sau khi gia nhập MCU. Ảnh: Sony.

Tom Holland đam mê đầu tư

Theo International Business Times, Tom Holland được trả 250.000 USD với vai Peter Parker trong Captain America: Civil War (2016). Khi bắt đầu bộ phim độc lập đầu tiên mang tên Spider-Man: Homecoming (2017), lương chính thức của nam diễn viên là 500.000 USD , kèm 1,5 triệu USD tiền thưởng từ doanh thu phòng vé.

Đến Spider-Man: Far From Home, mức lương của nam diễn viên tăng lên 4 triệu USD . Đến phần gần nhất về Người Nhện mang tên Spider-Man: No Way Home, anh nhận được khoản trả trước 7 triệu USD cộng với phần thưởng từ doanh thu phòng vé chưa được tiết lộ.

Những lần xuất hiện khác trong Marvel, ví dụ là Avengers: Endgame, tài tử 25 tuổi được trả 3 triệu USD .

Theo The Sun, Tom Holland dùng thù lao đóng phim để đầu tư. Tài liệu cho thấy công ty Tom Holland Ltd trị giá khoảng 6,4 triệu USD . Nam diễn viên đồng thời đầu tư vào hai công ty khác mang tên Acre 1223 Ltd và Joey Frost Ltd với số tiền lần lượt là 4,2 triệu USD và 1,9 triệu USD .

Zendaya vẫn lo lắng về tài chính

Ngôi sao từng đoạt giải Emmy là diễn viên thành công của Disney Channel. Nữ diễn viên đồng thời bỏ túi nhiều bộ phim ăn khách như The Greatest Showman, Dune, bộ ba phim Spider-Man của MCU.

Là diễn viên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, Zendaya cho biết cô luôn lo lắng về tương lai, tài chính. “Tôi luôn cần việc. Nếu không cố gắng, không biết ngày mai tôi là ai, ở đâu tại Hollywood”, sao nữ 26 tuổi nói với Vogue Anh.

Theo tạp chí Entity, nữ diễn viên kiếm được hơn một triệu USD từ nhiều dự án Disney và số tiền khoảng 345.000 USD khi là á quân chương trình Dancing with the Stars (2013). Cô được trả 300.000 USD cho vai diễn Denis Villeneuve trong Dune. Nữ diễn viên đồng thời góp mặt trong nhiều dự án quảng cáo, là gương mặt đại diện của CoverGirl, Lancôme…

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản ròng của Zendaya hiện ở mức 15 triệu USD .

Andrew Garfield nói Người Nhện là bộ phim về tiền bạc

Không giống hai Người Nhện khác góp mặt trong Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield chỉ hai lần đóng chính với The Amazing Spider-Man và The Amazing Spider-Man 2.

Theo Looper, bộ phim thứ ba được lên kế hoạch nhưng lại không được bấm máy. Bù lại, khoản lương của tài tử sinh năm 1983 tương đối hậu hĩnh. Theo International Business Times, anh được trả 500.000 USD với vai Người Nhện đầu tiên, sau đó là gấp đôi trong phần hai. Có thông tin cho rằng Garfield được chào mời số tiền 1 triệu USD để đảm nhận lại vai trò Peter Parker trong MCU nhưng anh chưa bao giờ đồng ý.

Andrew Garfield chỉ đóng hai bộ phim về Người Nhện so với Tom Holland và Tobey Maguire. Ảnh: Sony.

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian, nam diễn viên nói anh đau lòng khi nhận ra tiền là vấn đề đầu tiên mỗi khi ê-kíp nhắc đến Spider-Man.