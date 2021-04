Khối tài sản của 'công chúa băng giá' Kpop

Theo SCMP, Jessica Jung là người phụ nữ đa tài, từ việc là thành viên nổi tiếng nhóm SNSD, vai chính Elle Woods trong Learies Blonde, người sáng lập và giám đốc sáng tạo dòng thời trang Blanc & Eclare, tác giả cuốn sách Shine nằm trong danh sách bán chạy của The New York Times. Với những thành tích đáng chú ý, cô xuất hiện trong danh sách 30 Under 30 của Forbes. Nhân dịp Jessica bước sang tuổi 32 ngày 18/4, SCMP có bài viết nói về cách chi tiêu của ngôi sao Kpop.