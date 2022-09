Khối tài sản của Ariana Grande ở tuổi 29

Ariana Grande bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi. Sau nhiều năm phát triển, cô là một trong những ca sĩ giàu nhất.

Theo Insider, Ariana Grande là một trong những nghệ sĩ nhạc pop giàu nhất ngành. Con đường trở thành ngôi sao của Grande bắt đầu từ tình yêu sân khấu. Ban đầu cô biểu diễn trên sân khấu Broadway rồi dần bước chân vào thế giới Hollywood và ngành công nghiệp âm nhạc. Giờ đây, ca sĩ Positions gây chú ý với vai trò nhạc sĩ kiêm nữ doanh nhân.

Tài sản ròng của Ariana Grander ước tính là 72 triệu USD theo báo cáo vào cuối năm 2020 từ Forbes.

Hành trình kiếm hàng chục triệu USD

Ở tuổi 15, Ariana Grande thử vai cho vở nhạc kịch Broadway của Jason Robert Brown. Nữ ca sĩ được chọn vào vai Charlotte và giành giải thưởng của Hiệp hội Sân khấu Tuổi trẻ Quốc gia. Sau thời gian dài biểu diễn trên các sân khấu kịch, ngôi sao trẻ được chọn tham gia phim sitcom nổi tiếng của Nickelodeon mang tên Victorious.

Ariana Grande vào vai Cat Valentine - một người bạn tóc đỏ, tính cách ngốc nghếch của nhân vật chính. Victorious được công chiếu lần đầu vào năm 2010 và theo thông báo của Nickelodeon, phim thu về tổng cộng 3,5 triệu người xem.

Theo thông tin của TMZ, Ariana Grande kiếm được 9.000 USD mỗi tập trong mùa đầu tiên. Nữ ca sĩ còn có khoản thu nhập lớn thông qua việc thể hiện bài hát trong phim. Sau khi đổi đời nhờ Victorious, Ariana Grande tham gia nhiều chương trình và phim truyền hình như Winx Club, Snowflake, the White Gorilla, Family Guy, Scream Queens, Zoolander 2 và Saturday Night Live.

Ariana Grande có nhiều sản phẩm âm nhạc nổi tiếng.

Trong thời gian tham gia Victorious, Grande bắt đầu viết nhạc và album đầu tiên của cô, Yours Truly được phát hành vào năm 2013. Theo thông tin đưa ra năm 2013 từ Republic Records, đĩa đơn đầu tiên trong album, The Way có sự góp mặt của Mac Miller đạt vị trí số 1 trên iTunes sau chưa đầy 8 giờ kể từ khi phát hành. Album bán được 138.000 bản trong tuần đầu tiên, Business Wire cho biết.

Nữ ca sĩ cũng nhận được Giải thưởng Âm nhạc Mỹ với hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc năm 2013. TMZ nhận định giọng ca Into You nhận được tối thiểu 50.000 USD cho album đầu tiên.

Kể từ đó, cô phát hành thêm 5 album phòng thu. Sự nghiệp âm nhạc của cô không ngừng phát triển.

Năm 2014, cô phát hành sản phẩm âm nhạc mang tên My Everything và đĩa đơn Problem. Variety đưa tin sản phẩm bán được 169.000 bản trong tuần đầu tiên. Đặc biệt, với chuyến lưu diễn kéo dài 8 tháng qua nhiều khu vực, từ châu Mỹ, châu Âu tới châu Á, Ariana Grande kiếm được 40 triệu USD , theo Billboard.

Năm 2016, Grande phát hành Dangerous Woman và đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục chuyến lưu diễn Dangerous Woman. Dangerous Woman Tour kết thúc vào tháng 9/2017 và gồm 75 buổi biểu diễn. Theo Billboard, chuyến lưu diễn bán được hơn 875.000 vé và thu về 71 triệu USD . Với Sweetener World Tour diễn ra năm 2019, Ariana Grande và ê-kíp thu về 146 triệu USD , Forbes đưa tin.

Thank U, Next là một album quan trọng đối với sự nghiệp của Ariana Grande. Về mặt sáng tạo, Thank U, Next cho thấy cách nữ ca sĩ thử sức với những màu sắc mới mẻ, cởi mở hơn. Thank U, Next tồn tại trên Billboard 200 trong 156 tuần. Đây là album có mặt trên bảng xếp hạng lâu nhất của Grande. Đây cũng là album đầu tiên của nữ ca sĩ trụ hạng ở Billboard 200 suốt 3 năm.

Sở hữu những khối bất động sản giá trị

Ngoài âm nhạc, Ariana Grande kiếm được số tiền lớn từ các nhãn hàng và công việc kinh doanh. Năm 2016, Grande trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch mới của Lipsy và cho ra mắt bộ sưu tập riêng gồm 20 món hợp tác với thương hiệu đến từ Anh. Một năm sau đó, nữ ca sĩ mở rộng danh mục đầu tư và ký kết hợp tác lâu dài với thương hiệu giày Reebok.

Grande cũng tung ra dòng nước hoa của riêng cô và thu về hơn 150 triệu USD . Năm 2019, Grande thậm chí giành giải thưởng Nước hoa của năm nhờ dòng sản phẩm Cloud Eau De Parfum.

Grande luôn là một trong những cái tên nổi bật trong danh sách người nổi tiếng có doanh thu lớn từ lĩnh vực công nghiệp làm đẹp. Với danh tiếng sẵn có, Ariana Grande luôn bán ra lượng mỹ phẩm lớn.

Nữ ca sĩ làm giám khảo ở The Voice mùa 13.

Gần đây, Grande tham gia mùa 21 của chương trình The Voice phát trên kênh NBC với tư cách huấn luyện viên. Theo một tập phát sóng năm 2021 của chương trình Naughty But Nice With Rob Shuter, thu nhập khi tham gia một mùa The Voice của Ariana Grande ước tính 20- 25 triệu USD . Theo The Wrap, cát xê của nữ ca sĩ thậm chí cao hơn huấn luyện viên lâu năm Blake Shelton (khoảng 13 triệu USD mỗi mùa).

Ngoài âm nhạc, Grande gần đây tham gia một vài dự án phim. Grande xuất hiện trong bộ phim Don't Look Up, được phát hành tháng 12/2021. Cũng dịp cuối năm 2021, Gradne thông báo cô sẽ đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ Wicked của Broadway.

Vào tháng 4, đạo diễn Jon M. Chu thông báo bộ phim chuyển thể Wicked được chia thành hai phần. Phần đầu tiên dự kiến ​​ra mắt vào tháng 12/2024.

Nơi ở chính của Grande là một ngôi nhà rộng khoảng 1.828 m2 ở Beverly Hills. Khu nhà có 5 phòng ngủ và tầm nhìn ra đồi Hollywood. Nơi ở của Ariana có khu vực tiếp khách ngoài trời ấn tượng, bao gồm hồ bơi và bồn tắm nước nóng.