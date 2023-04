Khối tài sản 350 triệu USD của ‘Deadpool’ Ryan Reynolds

Ryan Reynolds tích lũy khối tài sản kếch xù nhờ đóng phim, kinh doanh. Tài tử từng lọt top những sao nam kiếm tiền giỏi nhất Hollywood.

"Ryan Reynolds và Blake Lively - bộ đôi tỷ phú quyền lực tiếp theo?" là tiêu đề bài viết trên Standard, đăng ngày 12/4, sau khi có tin tài tử sang nhượng công ty Mint Mobile cho T-Mobile (nhà khai thác mạng không dây chính ở Mỹ) với giá 1,35 tỷ USD .

Thời gian qua, Reynolds ăn nên làm ra trong kinh doanh lẫn công việc diễn xuất. Điều đó giúp nâng tổng thu nhập của vợ chồng anh lên mức đáng kể. Cosmopolitan ước tính tài tử sở hữu 350 triệu USD . Con số này sẽ tăng cao khi các thương vụ mua bán được hoàn tất.

Trong khi đó, vợ anh, Lively, tích lũy khối tài sản khoảng 30 triệu USD .

Ryan Reynolds và Blake Lively - cặp vợ chồng quyền lực, giàu có của Hollywood. Ảnh: Parade.

Những thương vụ kinh doanh đắt đỏ

Khán giả thường hình dung Ryan Reynolds là ngôi sao hài hước, chăm chỉ nhưng quên rằng anh cũng là doanh nhân tài năng.

Từ sớm, ngôi sao sinh năm 1976 đã làm song song nhiều công việc, đầu tư vốn vào vài công ty. Một trong những công ty của anh là Aviation American Gin, được mua lại vào năm 2018. Reynolds từng tuyên bố, anh muốn biến Aviation American Gin thành thương hiệu rượu hàng đầu thị trường.

Đến tháng 8/2020, tài tử đồng ý sang nhượng hãng thức uống có cồn cho công ty châu Âu Diageo với giá 610 triệu USD . Dù vậy, anh vẫn tích cực quảng bá cho hãng khi đưa các sản phẩm rượu vào cảnh phim Red Notice và Deadpool 2.

Ryan Reynolds và Rob McElhenney sở hữu đội bóng Wrexham AFC. Ảnh: Sky News.

Theo Yahoo, khoản đầu tư thú vị nhất của Reynolds phải kể đến cú bắt tay diễn viên hài Rob McElhenney, mua lại đội bóng xứ Wales Wrexham AFC với giá 2,5 triệu USD .

"Wrexham AFC đang chơi ở giải đấu hạng 5 của bóng đá Anh, hoặc 4 giải đấu thấp hơn Premier League, vào thời điểm được mua. Hai diễn viên đã mua câu lạc bộ nhưng không cần trả tiền trước, mặc dù họ đồng ý đóng góp 2,6 triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng", tờ báo cho biết.

Trở thành ông bầu bóng đá, Reynolds tích cực ghi hình những khoảnh khắc nổi bật của đội bóng nhằm quảng bá trên chương trình truyền hình do mình sản xuất.

Reynolds và người cộng sự đã được trao giải Freedom of Wrexham nhờ công lan tỏa hình ảnh đội bóng xứ Wales với thế giới. Tại buổi lễ ở Guildhall, hai ngôi sao đồng sở hữu của Wrexham AFC tự mô tả mình là "những người may mắn nhất Trái Đất" sau khi nhận giải này.

"Cỗ máy in tiền" của Hollywood

Nói đi cũng phải nói lại, Reynolds khó lòng nổi tiếng và đút túi hàng triệu USD nếu không cố gắng, cống hiến hết mình ở vai trò diễn viên. Trong tổng tài sản 350 triệu USD của anh, thu nhập từ việc đóng phim là rất lớn.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1990 trong các vở kịch, Reynolds nhanh chóng ghi điểm nhờ vẻ duyên dáng, hoạt ngôn. Ngôi sao sinh ra ở Canada ghi dấu ấn qua loạt thành công phòng vé, nổi bật có Deadpool ( 780 triệu USD ) và Deadpool 2 (hơn 688 triệu USD ).

Celebrity Net Worth báo cáo, Reynolds nhận cát-xê trung bình 20 triệu USD cho các phim Spirited, Red Notice... Một số phim khác như National Lampoon's Van Wilder, The Proposal và Safe House cũng mang lại cho tài tử nguồn tiền lớn.

Riêng với 6 Underground - bom tấn hành động giật gân do Michael Bay đạo diễn vào năm 2019, Reynolds được rút hầu bao hậu hĩnh hơn cả, khoảng 27 triệu USD .

Tài tử diễn xuất cùng The Rock và Gal Gadot trong bom tấn Red Notice (2021). Ảnh: Variety.

Năm 2020, Reynolds kiếm tổng cộng 71,5 triệu USD , xếp thứ hai (sau The Rock) trong danh sách 10 tài tử có thu nhập cao nhất. Trong các danh sách chứng minh độ giàu có do Forbes thống kê, Reynolds luôn góp mặt.

Độ giàu của vợ chồng nam diễn viên được thể hiện qua bộ sưu tập bất động sản cao cấp. Reynolds - Lively từng sống trong cơ ngơi trị giá khoảng 4,7 triệu USD tại Pound Ridge (Mỹ), sở hữu căn hộ tại Tribeca, cũng thuộc thành phố New York...

Mới đây, Yahoo đưa tin vợ chồng anh tậu cơ ngơi mới, chuẩn bị chuyển khỏi Hollywood. Gia đình 5 người của Reynolds, gồm vợ chồng anh và 3 đứa con, sẽ tới ở ngôi nhà tại làng Marford (Anh) để được gần đội bóng Wrexham FC. Giá trị bất động sản hàng triệu USD.

Trong giới showbiz, vợ chồng Reynolds nổi tiếng chăm chỉ làm từ thiện. Họ đã sử dụng quyền lực và một phần tài sản giúp để đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hồi tháng 3/2022, cặp sao tặng 500.000 USD cho tổ chức từ thiện Water First Education & Training Inc của Canada, theo ghi nhận trên The Hollywood Reporter.

Liên minh Tự do Dân sự Mỹ, Quỹ Giáo dục và Quốc phòng Hợp pháp NAACP từng nhận số tiền quyên góp tới 1 triệu USD từ đôi vợ chồng này.