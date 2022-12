Khối tài sản 110 triệu USD của tài tử 'Harry Potter'

Phần lớn trong khối tài sản 110 triệu USD của tài tử Daniel Radcliffe là mức lương hậu hĩnh từ loạt phim "Harry Potter".

Daniel Radcliffe giàu nhanh nhờ đóng Harry Potter.

Mới đây, theo số liệu do Gilmore Jacobs Ltd. - công ty kinh doanh của Daniel Radcliffe cung cấp - công ty này kiếm được 2,2 triệu bảng ( 2,6 triệu USD ) trong năm, nâng thu nhập tích lũy lên 91,4 triệu bảng ( 110 triệu USD ).

Công việc kinh doanh thuận lợi cùng với cát-xê diễn xuất đã giúp tài tử Harry Potter sở hữu khối tài sản lớn. Celebrity Net Worth thống kê Radcliffe đang nắm giữ khoảng 110 triệu USD .

Năm qua, Radcliffe bận rộn với sự nghiệp phim ảnh, sân khấu. Anh có cơ hội tái ngộ dàn sao Harry Potter trong tập đặc biệt Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Bên cạnh đó, anh đóng vai phản diện trong phim hài hành động The Lost City, được chọn vào vai nhạc sĩ "Weird Al" Yankovic ở Weird: The Al Yankovic Story.

Vào mùa thu, nam diễn viên được trả lương hậu hĩnh khi trở lại sân khấu trong vở nhạc kịch Merrily We Roll Along, trong đó anh đóng vai Charley Kringas.

Daniel Radcliffe có 110 triệu USD ở tuổi 33. Ảnh: Britannica.

Theo Cosmopolitan, không thể phủ nhận sức hút từ loạt Harry Potter đã giúp Radcliffe đổi đời từ khi mới 10 tuổi. Anh đã kiếm tổng cộng 50 triệu USD từ 8 phần phim của thương hiệu này.

Bên cạnh thương hiệu tỷ USD, Radcliffe còn kiếm tiền từ The Woman in Black, Escape from Pretoria, Imperium, Kill Your Darlings, Jungle, cùng một số vai diễn lớn nhỏ trong phim truyền hình như A Young Doctor's Notebook & Other Stories, Miracle Worker, Unbreakable...

Tháng 6/2021, Uktime News đưa tin bên cạnh khối tài sản kếch xù, Radcliffe còn được là thừa kế khối tài sản 80 triệu bảng Anh (khoảng 111 triệu USD ) - số tiền bằng với giá trị tài sản ròng của công ty do bố mẹ nam diễn viên nắm giữ.

Theo chia sẻ của ông bà Marcia Gresham và Alan Radcliffe - bố mẹ Radcliffe, họ chưa trao tài sản cho con trai nhưng những gì họ đang có đều sẽ thuộc về nam diễn viên.