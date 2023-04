Khơi sáng tình yêu học tập của trẻ với Apollo Active

Với mô hình học tập tiên tiến, trải nghiệm đa dạng và cá nhân hóa, Apollo Active không chỉ giúp trẻ thành thạo kỹ năng ngôn ngữ mà còn xây dựng thói quen học hỏi trọn đời.

Chiều 8/4, lễ ra mắt “Apollo Active - khơi sáng tình yêu học tập” diễn ra tại TP.HCM thu hút hàng trăm khách mời gồm chuyên gia ngành giáo dục, phụ huynh học sinh tham dự. Thông qua buổi lễ được tổ chức công phu, truyền cảm hứng, phụ huynh, học sinh hiểu về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả hơn nhờ sự kết hợp giữa cách dạy truyền thống và ứng dụng sự phát triển của công nghệ.

Lễ ra mắt Apollo Active để lại dấu ấn về xu hướng giáo dục hiện đại.

Mô hình học tập tiên tiến và độc đáo

Đặt tương lai của thế hệ trẻ làm trung tâm, đội ngũ Apollo English đã hợp tác với đối tác giáo dục hàng đầu thế giới như National Geographic Learning, Ooolab, Pure Pacific Music (PPM), Digital Learning Associates (DLA), Smart Edu Now Technologies (SEN)… để phát triển Apollo Active”, đại diện Apollo English phát biểu tại lễ ra mắt mô hình học tập Apollo Active.

Suốt 2 năm qua, các chuyên gia tại trung tâm dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu tính ứng dụng của chương trình Apollo Active tại môi trường giáo dục Việt Nam.

Ông Christopher Jeffery - đại diện Britcham (giữa) và giáo sư Ray Gordan - hiệu trưởng đại học Anh Quốc BUV (phải) đến tham dự sự kiện ra mắt.

Chương trình kết hợp 3 yếu tố trực tuyến (dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên), trực tiếp và học chủ động. Trong khi lớp học trực tiếp giúp trẻ tiếp thu kiến thức ngôn ngữ đầy đủ 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết, lớp học trực tuyến được xây dựng dựa trên nền tảng và nội dung dành riêng cho việc tương tác, sĩ số ít hơn, để giáo viên có thể dành nhiều chú tâm cho mỗi học viên. Ngoài ra, trong các buổi học chủ động, hệ thống hỗ trợ học tập sẽ tiếp tục khuyến khích con học thêm tại nhà đều đặn một khoảng thời gian ngắn.

Các chuyên gia đánh giá chương trình của Apollo Active góp phần đưa trải nghiệm học tập cho trẻ lên tầm cao mới.

Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, học sinh có cơ hội để tương tác hiệu quả với giáo viên, bạn bè. Nhiều hoạt động, trò chơi thú vị như quiz, làm khảo sát, bài hát vui nhộn giúp trẻ thêm yêu thích giờ học đầy cảm hứng. Các bài học được chia nhỏ theo phương pháp “microlearning”, đảm bảo học sinh được tiếp xúc liên tục với tiếng Anh trong suốt cả tuần mà không bị nhàm chán. Học sinh cũng được tạo động lực học tập bằng điểm thưởng Apo, sau đó đổi sang món quà yêu thích.

Ông Barnaby Pelter - Giám đốc chiến lược sản phẩm phát biểu tại lễ ra mắt Apollo Active.

Nền tảng trực tuyến Active giúp phân tích điểm mạnh, yếu của riêng từng học sinh. Từ đó, giáo viên dễ dàng nắm bắt, đưa ra hỗ trợ kịp thời, cha mẹ theo dõi tình hình học tập, an tâm về kết quả đầu ra và thuận lợi hơn trong việc đưa đón con đi học.

Ngoài ra, lịch học linh hoạt, tương tác với tiếng Anh mọi lúc mọi nơi cùng giáo viên giàu kinh nghiệm trên khắp thế giới cũng là ưu điểm mà chương trình Apollo Active mang lại. Tiếp xúc với đa dạng văn hóa là một trong những tiền đề quan trọng để trẻ xây dựng sự tự tin và yêu thích việc học.

Chương trình nhận phản hồi tích cực

Suốt 30 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, Apollo là tổ chức hàng đầu trong việc cải tiến chất lượng giáo dục, với slogan "Where the best become better" (Nơi những điều tốt nhất vẫn có thể tốt hơn). Việc không ngừng cải tiến chất lượng giáo dục thể hiện rõ nét bằng mô hình học tập mới Apollo Active.

Chương trình được kỳ vọng mang đến “cuộc cách mạng” thực sự trong giáo dục, giúp học sinh khơi sáng tình yêu học tập và khám phá tiềm năng của bản thân nhờ kết hợp hoàn hảo giữa nội dung sống động, công nghệ hiện đại, sự dẫn dắt của giáo viên nước ngoài đầy tâm huyết.

Đại diện Apollo English cảm ơn ông Michael Cahill - Giám đốc cấp cao khu vực châu Á của National Geographic Learning - và các đối tác tạo nên sự thành công của Apollo Active.

Sau 6 tháng chạy thử chương trình tại một số trung tâm Apollo English trên cả nước, với hơn 600 học viên tham gia, chương trình tạo ra tâm thế học tập thoải mái, tích cực và hiệu quả của học sinh đồng thời nhận phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh.

Là một trong những phụ huynh có con trải nghiệm chương trình Apollo Active đầu tiên, chị Lê Kim Vân (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết sau thời gian học ngắn, bé đã tự tin giao tiếp với giáo viên, các bạn và chủ động, tự giác học tập chứ không đợi bố mẹ nhắc nhở như trước.

“Tôi đánh giá cao chương trình học vì con trẻ không chỉ tiếp thu tốt kiến thức ngôn ngữ, mà còn học được nhiều kỹ năng xã hội bổ ích”, chị Kim Vân chia sẻ.

Thay vì hoàn thành 1 level trong 9 tháng bằng chương trình học thông thường, với Apollo Active, học sinh chỉ mất 7,5 tháng để đạt được kết quả tương tự.

Học sinh tham gia chương trình Apollo Active chỉ mất 7,5 tháng để hoàn thành 1 level.

“Những kết quả bước đầu đạt được cùng sự đánh giá tích cực từ phụ huynh, học sinh chứng minh mô hình học tập mới, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy mà trung tâm đang theo đuổi là hiệu quả và thiết thực”, bà Vũ Diệu Trang - CEO Apollo English - nhận định.