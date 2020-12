Khởi My tiết lộ Kelvin Khánh ăn chay một năm để cầu lấy vợ

Khởi My cho biết Kelvin Khánh ăn chay trong một năm nhằm thuyết phục mẹ cô đồng ý việc kết hôn. Họ tổ chức hôn lễ năm 2017.

Trong video trò chuyện với người hâm mộ ngày 20/12, Khởi My tiết lộ Kelvin Khánh phải trải qua thử thách ăn chay một năm mới được má Năm (PV: tên thường gọi của mẹ Khởi My) đồng ý việc kết hôn.

Trước ống kính, Khởi My tiết lộ: “Anh Khánh ăn chay suốt một năm để cầu lấy vợ. Lúc đó, má Năm khó và còn thương con gái quá, chưa muốn gả. Do đó, anh Khánh quyết định ăn chay và thực hiện rất nghiêm túc. Mọi người xung quanh ăn bất cứ đồ ngon gì, Khánh cũng không phá lệ. Thậm chí ăn chay lâu quá, người anh khô, ốm nhách”.

Khởi My và Kelvin Khánh tận hưởng cuộc sống hai người. Họ thường cùng nhau đi du lịch. Ảnh: NVCC.

Khởi My và Kelvin Khánh kết hôn từ năm 2017. Hai vợ chồng cho biết họ hiện chưa có dự định sinh em bé. Kelvin Khánh chia sẻ: “Chúng tôi thống nhất không sinh con mà sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại rất vui. Do đó, chúng tôi muốn cứ sống với nhau như vậy. Đến thời điểm nào, chúng tôi thấy cần có con sẽ tính tiếp".

Nam ca sĩ tâm sự anh và vợ đang tận hưởng cuộc sống của hai người. Trong khi đó, Khởi My bày tỏ: “Bình thường, chúng tôi đã tăng động và chí chóe, có thêm đứa nữa sẽ sinh chuyện”.

Trao đổi với Zing, mẹ Khởi My cho biết bà tôn trọng quyết định của hai con. “Hai đứa quyết định không sinh con. Tôi không can thiệp, tác động gì đến mong muốn của các con. Mỗi người một cuộc sống, tôi làm tròn bổn phận của mình là xong. Tôi giờ già cả, chỉ mong các con hạnh phúc là mình mãn nguyện”, mẹ Khởi My nói với Zing.

Sau khi kết hôn, Kelvin Khánh và Khởi My gần như rời xa thị trường giải trí. Họ không tham gia các sự kiện, chỉ thỉnh thoảng ra MV mới dành tặng người hâm mộ.

Hai vợ chồng chủ yếu dành thời gian đi du lịch và tập trung cho công việc làm streamer. Trong quá trình livestream, Khởi My thường khoe khoảnh khắc đời thường và hài hước của Kelvin Khánh.