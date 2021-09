Khởi My chia sẻ kỷ niệm với Thanh Duy

Khởi My cho biết Thanh Duy đến nhà cô mượn áo để đi diễn tại miền Bắc. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, nam ca sĩ chưa trả lại cho bạn thân.

Tập tiếp theo của Không độ Chill & Cool tiếp tục lên sóng với hai khách mời Khởi My và Trung Quân Idol. Tiếp nối không khí vui tươi, thoải mái ở tập đầu tiên có sự góp mặt của Erik, Đức Phúc, tập hai của Không độ Chill & Cool đã mang tới những phút giây thư giãn cho khán giả.

Tương tự nhiều chương trình thực hiện trong thời điểm giãn cách, Không độ Chill & Cool được MC Thanh Duy và các khách mời ghi hình tại nhà. Khởi My tâm sự đây là lần đầu tiên tự quay chương trình, vì vậy cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Trong khi đó, Trung Quân đã khá vất vả để có màn xuất hiện đặc biệt với hiệu ứng mưa rơi. Nam ca sĩ cầm ô trong nhà và bên cạnh anh là một người đang dùng bình tưới cây không ngừng xịt nước tạo mưa giả.

Trung Quân tạo mưa giả khi tham gia chương trình.

Trong tập 2, chương trình đã cùng khách mời và khán giả quay ngược thời gian trở về quá khứ để ôn lại những kỷ niệm trong trẻo, tươi đẹp của thời thanh xuân. Thanh Duy, Khởi My và Trung Quân đã tiết lộ nhiều câu chuyện hài hước, lần đầu được tiết lộ.

Thanh Duy khiến Trung Quân và Khởi My bất ngờ khi cho biết anh từng nổi ghẻ vì nối tóc để quay MV Bikini. Trong khi đó, Trung Quân chia sẻ anh có bộ sưu tập tóc giả đủ màu để thay đổi mỗi lần đi diễn. Thậm chí, Thanh Duy từng gọi điện ngỏ ý mượn Trung Quân bộ tóc giả màu hồng, cũng như từng sử dụng áo của đồng nghiệp để chụp hình, biểu diễn.

"Thời điểm đó, anh Thanh Duy thi Vietnam Idol. Khi đó, chúng tôi là sinh viên, đâu có tiền mua đồ nên mỗi lần chụp hình lại đổi đồ cho nhau để nhìn trang phục mới mẻ hơn”, Trung Quân tiết lộ.

Vốn là bạn bè thân thiết với Thanh Duy, Khởi My lập tức bóc mẽ: “Ngày xưa đổi đồ không nói. Giờ giàu lắm rồi vẫn vậy. Mùa dịch mọi người không có show để đi nhưng Thanh Duy 6, 7 dự án. Vậy mà còn lấy áo mới của tôi. Áo đó tôi mua để đi phượt Tây Bắc, thậm chí chưa mặc lần nào, vẫn còn tem mác luôn”.

Tuy nhiên, theo giải thích từ Thanh Duy, chính ông xã của Khởi My là Kelvin Khánh xúi giục anh lấy chiếc áo.

Về phía Khởi My, cô tâm sự thời điểm mới vào nghề không thích mặc váy. Mỗi lần ê-kíp bắt nữ ca sĩ mặc váy để ghi hình đều phải quay lại rất nhiều lần vì cô có thói quen ngồi hai hàng.

Trong chương trình, Khởi My và Trung Quân cùng thể hiện bản mashup Vì sao, Chưa bao giờ. Hai ca khúc vốn gắn liền với tên tuổi của Khởi My và Trung Quân nay được làm mới với bản phối do DTAP thực hiện. Khởi My, Trung Quân khoe giọng hát cảm xúc, nội lực và ngọt ngào.

Khởi My tiết lộ Thanh Duy mượn đồ nhiều tháng không trả.

Đặc biệt, qua Không độ Chill & Cool, Trung Quân tiết lộ một ca khúc mới do Orange sáng tác mang tên Trong nhà ngày mưa. Tuy nhiên, khác những bài hát buồn đã gắn liền với tên tuổi của Trung Quân trước đó, Trong nhà ngày mưa mang màu sắc vui tươi, trẻ trung, lãng mạn hơn. Bài hát là lời trách móc, giận hờn rất đỗi dễ thương của đôi tình nhân khi phải bỏ lỡ những buổi hẹn hò, shopping vì trời đổ mưa.

Ngoài ra, ngay khi nam ca sĩ vừa cất giọng hát, trời cũng bắt đầu kéo mây đen và đổ mưa. Như vậy là, Trung Quân một lần nữa khẳng định thương hiệu “thánh mưa" khi thể hiện bài hát xoay quanh chủ đề này.

Một phần không thể thiếu trong Không độ Chill & Cool đó là trò chơi gắn liền với chủ đề của chương trình: trò chơi 'nốt nhạc vui' quen thuộc ngày xưa. Thanh Duy, Trung Quân, Khởi My và DTAP chia đội để tham gia trò đoán tên bài hát dựa trên giai điệu do chương trình phát. Đội thắng nhận được phần quà đặc biệt gồm những món ăn vặt gắn liền với tuổi thơ của thế hệ khán giả 8X, 9X.

Liên tục để thua đội đàn em trong những câu đầu tiên nhưng sau đó đội "bô lão" gồm Thanh Duy, Trung Quân, Khởi My đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng.

Tập 2 kết thúc đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, từ sự vui vẻ, hứng khởi khi nghe những giai điệu âm nhạc hay câu chuyện lần đầu tiết lộ của khách mời đến cảm xúc bồi hồi, nhớ về một thời thanh xuân đã qua. Hơn hết, Không độ Chill & Cool - chương trình truyền hình thực tế âm nhạc của Trà xanh Không Độ - đã mang đến những phút giây thư giãn, xua tan mọi căng thẳng, mệt mỏi giữa thời điểm khán giả ở nhà giãn cách vào thứ 7 hàng tuần. Độc giả có thể theo dõi tập 2 tại đây.