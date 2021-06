Khối hàng hóa khổng lồ vẫn kẹt trên tàu Ever Given

Hơn 2 tháng sau khi tàu Ever Given được giải phóng khỏi điểm mắc kẹt ở kênh Suez, khối hàng hóa trị giá hàng trăm triệu USD trên tàu vẫn chưa có cách xử lý.

Từ thực phẩm như chanh, măng và đậu phụ, đến hàng điện tử và đồ gia dụng của Lenovo, Ikea, Dixons Carphone, và các sản phẩm khác như ghế, đồ bơi, máy cắt cỏ và dụng cụ cắm trại... dự kiến mắc kẹt trên tàu Ever Given tại Ai Cập trong thời gian dài, theo Guardian.

Cuối tháng 4, Ai Cập tuyên bố cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) tạm giữ con tàu, thủy thủ đoàn gồm 26 người và khối hàng hóa trị giá hơn 100 triệu USD , cho đến khi chủ nhân của Ever Given đồng ý bồi thường cho vụ tắc nghẽn kênh đào.

“Chúng tôi rất thất vọng. Một số khách hàng của chúng tôi đang bất bình”, ông Jai Sharma của công ty luật Clyde & Co, đại diện cho các công ty có hàng hóa mắc kẹt trên tàu Ever Given, cho biết.

Việc dỡ hàng khỏi tàu ngay tại Ai Cập là điều khó có thể thực hiện được, vì đòi hỏi các xe cẩu và phương tiện bốc dỡ hàng hóa có kích thước lớn, tại một cảng đủ sâu và rộng.

Tàu Ever Given vẫn bị giữ tại Ai Cập, khối hàng hóa trị giá hàng trăm triệu USD vẫn đang mắc kẹt trên tàu. Ảnh: Al Jazeera.

Dixons Carphone, nhà sản xuất công nghệ Lenovo của Trung Quốc và Ikea xác nhận rằng sản phẩm của họ vẫn bị mắc kẹt trên tàu. Đại diện của Dixons Carphone cho biết: “Một số lượng nhỏ container của chúng tôi vẫn còn trên tàu Ever Given”.

Một số nhà bán lẻ đang xem xét các hành động pháp lý với Ban quản ký kênh Suez (SCA) nhằm cố gắng giải phóng hàng hóa của họ. Charlotte West của công ty Lenovo nói: “Chúng tôi đang tìm hiểu các cách để thu hồi hàng hóa”.

Clyde & Co đã viết thư cho SCA vào tháng 5, yêu cầu SCA xem xét việc một số hàng hóa trên tàu có nguy cơ hết hạn hoặc sớm hư hại. Clyde & Co cho biết một lượng đáng kể hàng hóa có nguy cơ bị tiêu hủy vì sắp hết hạn.

Cuộc chiến pháp lý xoay quanh con tàu Ever Given dự kiến được tái xem xét tại tòa án ở thành phố cảng Ismailia, Ai Cập vào ngày 20/6.

Ban đầu, SCA yêu cầu chủ sở hữu của Ever Given và các công ty bảo hiểm bồi thường 916 triệu USD , bao gồm chi phí cứu hộ.

Tuy nhiên, SCA đã đồng ý giảm số tiền bồi thường xuống 550 triệu USD sau khi xác định lại giá trị hàng hóa trên tàu sau phiên điều trần ngày 29/5 tại tòa.

Tàu Ever Given, thuộc sở hữu công ty Shoei Kisen Kaisha của Nhật Bản, chắn ngang kênh đào Suez hôm 23/3 và được giải cứu thành công vào ngày 29/3. Sự cố làm hơn 400 tàu thuyền không thể di chuyển qua kênh, khiến dòng thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.