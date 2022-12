Khởi động giải thưởng Best Choice Award 2022

Từ ngày 15/12, độc giả có thể bắt đầu bình chọn 4 hạng mục yêu thích trong giải thưởng Best Choice Award 2022.





Từ ngày 15/12, độc giả có thể bình chọn những thiết bị nhà thông minh được yêu thích nhất năm 2022 của giải thưởng Best Choice Award.





Best Choice Award 2022 là giải thưởng do Zing News phát động nhằm tìm ra những sản phẩm công nghệ xuất sắc, đáng mua từ đánh giá chân thực của người dùng. Giải thưởng được tạo ra để tôn vinh những sản phẩm công nghệ nổi bật trong thời gian qua. Đồng thời, Best Choice Award còn là danh sách uy tín, hỗ trợ người dùng so sánh, đánh giá các thiết bị trước quyết định chọn mua.

Zing News lựa chọn những đề cử sáng giá nhất cho mỗi hạng mục bình chọn. Chúng tôi đánh giá các tính năng, trải nghiệm, xem xét thiết kế, phân tích thông số kỹ thuật của đề cử một cách chi tiết, khách quan. Kết quả chung cuộc được quyết định bằng số lượng bình chọn đến từ độc giả Zing News.

Năm 2022, những tín đồ công nghệ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm phục vụ cuộc sống thường nhật, hướng tới viễn cảnh phổ biến hóa nhà thông minh. Với chủ đề “Nhà thông minh”, Best Choice Award 2022 (End-of-year edition) chính thức mở cổng bình chọn từ 15/12 đến 28/12 với 4 hạng mục sản phẩm có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người Việt Nam năm vừa qua: Smartphone, TV, Robot hút bụi, Tủ lạnh.

Một trong những sản phẩm tiêu dùng “thông minh” đầu tiên được phổ cập đến người dùng là smartphone. Đã rất thông dụng, tuy nhiên tiềm nay của chiếc điện thoại di động, kết hợp cùng hệ sinh thái nhà thông minh vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Đa phần những phần mềm liên quan đến smarthome đều đang được xây dựng bởi những thương hiệu di động hàng đầu.

Do đó, Zing News đề cử 4 chiếc điện thoại thông minh gồm Apple iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy Z Fold4, Oppo Find X5 Pro và Xiaomi 12 Pro. Các sản phẩm trong danh sách đều hỗ trợ tốt cho một hoặc nhiều hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh.

Không trực tiếp phát hành, Apple vẫn cung cấp giải pháp HomeKit cho các đơn vị bên thứ 3 liên kết. Trong khi đó, SmartThings từ Samsung có tính liên kết cao với TV, máy giặt, tủ lạnh của công ty này. Riêng Xiaomi rất mạnh với mạng lưới OEM dày đặc. MiHome của nhà sản xuất này hỗ trợ hàng nghìn thiết bị gia dụng, thông minh.

Ngoài ra, các sản phẩm được đề cử đều là flagship mới ra mắt. Những chiếc điện thoại này sở hữu trang bị phần cứng đầu bảng và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Các giải đấu thể thao lớn liên tục diễn ra sau đại dịch, cùng thói quen làm việc tại nhà nhiều hơn khiến TV trở thành thiết bị không thể thiếu cho nhiều gia đình. Với sự phát triển của công nghệ, những mẫu TV đầu bảng giúp nâng tầm trải nghiệm hình ảnh, âm thanh của người dùng với nội dung 4K, 8K…

Trong khi đó, những sự lựa chọn trung cấp, phổ thông cũng được cập nhật nhiều công nghệ mới, với giá thành dễ tiếp cận cho đa số khách hàng. Các sản phẩm được đề cử đều có hệ điều hành riêng, cung cấp khả năng liên kết linh hoạt. Đồng thời với các trợ lý ảo trên TV, sản phẩm có thể hoạt động như một trung tâm trung chuyển, ra lệnh bằng giọng nói tới các thiết bị thông minh khác.

Tương tự smartphone, Zing đưa ra 4 đề cử cho hạng mục TV, trong đó cái tên cần nhắc đến đầu tiên là Samsung Neo QLED 8K Q900B. Dòng sản phẩm nổi bật với độ phân giải cao nhất đang được phân phối tại Việt Nam. Đồng thời, công nghệ đèn nền MiniLED giúp phân bổ vùng chiếu cục bộ, tăng tuổi thọ.

Trong khi đó, đối thủ Sony Bravia X90K thuộc dòng tầm trung với chất lượng hiển thị tốt. 2 cái tên còn lại gồm LG Z8 8K OLED với tính năng toàn diện nhất và TCL QLED C735 với nhiều công nghệ mới, giá cả phải chăng.

Các sản phẩm robot hút bụi tự động là sản phẩm thông minh mới gia nhập vào Best Choice Award. Những mẫu robot hiện đại được cung cấp nhiều công nghệ thông minh và làm việc đa nhiệm tốt hơn. Nhờ vậy, người dùng tiết kiệm được nhiều sức lực trong quá trình vệ sinh nhà cửa.

4 lựa chọn Zing đề cử gồm Ecovacs Deebot X1 OMNI, Roborock S7 MaxV, Dreame Bot W10 Pro, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro. Các sản phẩm nêu trên đều là dòng robot hút bụi cao cấp, với công suất động cơ lớn, hỗ trợ làm sạch diện tích rộng, lau nhà tự động, nhận diện vật thể.

Ngoài ra, các mẫu Deebot X1 hay W10 Pro có tính năng tự động thu hồi rác hay giặt sấy giẻ lau. Qua đó, người dùng tiết kiệm được thao tác sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, các sản phẩm robot hút bụi đều có ứng dụng chuyên dụng trên di động. Người dùng dễ dàng lên kế hoạch làm sạch, lập tường ảo, kiểm soát lượng bụi bẩn.

Cho hạng mục đề cử cuối cùng - tủ lạnh, 5 cái tên góp mặt trong danh sách gồm Hitachi R, Panasonic PRIME+ Edition, LG Side by Side InstaView, Samsung Side by Side. Các nhà sản xuất bổ sung cho tủ lạnh hiện đại nhiều tính năng thông minh, liên kết vào mạng lưới Internet để phục vụ khách hàng nhiều hơn.

Các sản phẩm được đề cử đều có thể tích lưu trữ lớn, phục vụ nhu cầu gia đình. Đồng thời, mỗi thiết bị có thế mạnh riêng ở khả năng làm lạnh, cấp đông, lọc vi khuẩn, tiết kiệm năng lượng…

Như mẫu LG Side by Side InstaView có công nghệ mặt kính trong suốt để nhìn thấy thực phẩm bên trong mà không cần mở cửa tủ. Các chức năng của mẫu tủ lạnh này cũng có thể được điều chỉnh từ xa qua mạng lưới SmartHome ThinQ của LG.

Best Choice Award 2022 chính thức mở cổng bình chọn cho 4 hạng mục bắt đầu từ ngày 15/12 đến 28/12 tại đây. Mỗi tài khoản được quyền vote 1 lần duy nhất cho 1 sản phẩm trong vòng 12 giờ.