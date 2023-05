Khởi động cuộc thi nghệ thuật ‘UOB Painting of the Year’ tại Việt Nam

Cuộc thi vẽ tranh “UOB Painting of the Year” lần thứ 42 chính thức khởi động, và là lần đầu tiên cuộc thi nghệ thuật này đến với Việt Nam.

UOB Painting of the Year là cuộc thi vẽ tranh thường niên được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp do Ngân hàng UOB tổ chức. Hơn 4 thập kỷ qua, cuộc thi trở thành nơi nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật và là bệ phóng cho nhiều thế hệ họa sĩ Đông Nam Á.

Cuộc thi lần đầu đến Việt Nam sau 41 năm

Sự kiện công bố cuộc thi UOB Painting of the Year lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sáng ngày 9/5. Buổi lễ quy tụ hơn 150 nghệ sĩ và nhà hoạt động nghệ thuật từ khắp cả nước, cùng khách mời danh dự là ông Ngô Tuấn Phong, Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam).

Cuộc thi UOB Painting of the Year lần thứ 42 được tổ chức tại Việt Nam là minh chứng cho nền nghệ thuật đang phát triển của đất nước, đồng thời khẳng định mạnh mẽ cam kết lâu dài của UOB trong việc hỗ trợ nghệ thuật và các nghệ sĩ ở khu vực Đông Nam Á.

Cuộc thi UOB Painting of the Year lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Ông Victor Ngo - Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết: "Trong bốn thập kỷ qua, UOB đã cam kết mang niềm vui của nghệ thuật đến với nhiều khán giả hơn trên khắp khu vực. Cuộc thi UOB Painting of the Year đã giúp phát hiện và nuôi dưỡng các thế hệ nghệ sĩ tài năng xuất chúng ở Đông Nam Á”.

“Nhân dịp kỷ niệm 30 năm UOB có mặt tại Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng mang cuộc thi nghệ thuật hàng đầu khu vực của UOB đến Việt Nam trong năm nay, khi chúng tôi tiếp tục thực hiện mục tiêu chung của Ngân hàng là xây dựng tương lai của ASEAN. Chúng tôi tin rằng cuộc thi sẽ giúp cho các nghệ sĩ bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật trong họ và đóng góp vào sự phát triển của nền nghệ thuật thị giác tại Việt Nam dù cho họ là những nghệ sĩ đã có tên tuổi hay chỉ đơn thuần là những người có khát vọng về nghệ thuật”, ông Victor Ngo chia sẻ.

Ông Victor Ngo - Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam phát biểu tại sự kiện công bố cuộc thi UOB Painting of the Year lần đầu tiên tại Việt Nam.

Công dân Việt Nam và thường trú dân tại Việt Nam đều đăng ký tham gia cuộc thi UOB Painting of the Year miễn phí. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi kéo dài đến hết ngày 6/8. Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm những nghệ sĩ danh tiếng trong nền nghệ thuật Việt Nam.

Các tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Thông điệp, tính sáng tạo, bố cục và kỹ thuật. Những người đoạt giải sẽ được công bố tại buổi lễ trao giải và những bức tranh đoạt giải sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm mở cho cộng đồng tại TP.HCM vào tháng 10.

Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam sẽ nhận được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và cơ hội tranh giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 SGD cùng cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình lưu trú một tháng tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Fukuoka ở Nhật Bản. Bạn đọc có thể xem thêm thông tin về cuộc thi tại UOBandArt.com.

Từ trái qua: Bà Lilian Chong, Trưởng bộ phận Thương hiệu và CSR của Tập đoàn UOB Singapore; ban giám khảo cuộc thi UOB Painting of the Year tại Việt Nam gồm nghệ sĩ Trần Lương; nghệ sĩ Lương Xuân Đoàn; nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn, ông Victor Ngo - Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam; ông Ngô Tuấn Phong - Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Bệ phóng cho họa sĩ tài năng

Tại sự kiện, các nghệ sĩ từng chiến thắng cuộc thi UOB Painting of the Year từ Thái Lan và Malaysia đã chia sẻ cách cuộc thi đã trở thành bệ phóng cho việc phát triển sự nghiệp của họ.

Chaichana Luetrakun là người chiến thắng cao nhất trong hạng mục Nghệ sĩ triển vọng nhất năm 2018 và hạng mục Nghệ sĩ đã thành danh năm 2019 của cuộc thi tổ chức tại Thái Lan. Ông chia sẻ: “Cuộc thi này nổi bật vì nó mang đến cho các nghệ sĩ cơ hội hiếm có để giới thiệu tác phẩm của mình ở cả trong nước và trong khu vực, cho phép nghệ sĩ chúng tôi thiết lập sự hiện diện của mình tại khu vực ASEAN và hơn thế nữa”.

Một nghệ sĩ khác, ông Chok Yue Zan - người chiến thắng cao nhất cuộc thi năm 2017 tại Malaysia - cũng là người đã được chọn tham gia chương trình lưu trú một tháng tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Fukuoka, Nhật Bản và chương trình lưu trú một tháng tại Thượng Hải vào năm 2018.

“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới UOB vì đã cho tôi cơ hội tham gia các chương trình lưu trú tại Fukuoka và Thượng Hải. Đây là những trải nghiệm quý giá trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi, giúp tôi mở rộng tầm mắt về thế giới nghệ thuật trong khu vực và mang lại nguồn cảm hứng mới cho các tác phẩm của mình”, ông Chok Yue Zan nói.