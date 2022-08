Khởi đầu mới của Người Nhện

Kết cục của "Spider-Man: No Way Home" đã mở ra một khởi đầu mới cho Người Nhện của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Sau khi Spider-Man: No Way Home khép lại, số phận của nhân vật Người Nhện được dự đoán thay đổi hoàn toàn. Những cuộc phiêu lưu tiếp theo của Người Nhện được phát triển thành loạt phim truyền hình khác với dự án Spider-Man Triology trước đó.

Người Nhện có khởi đầu mới

Amazing Fantasy 15 không chỉ giải thích nguồn gốc của Người Nhện mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm mà anh học được sau khi vô tình hại chết cha nuôi chỉ vì sự ích kỷ của mình.

Phiên bản Người Nhện của Sam Raimi và Marc Webb đã khai thác câu chuyện này rất tốt, song MCU lại không đi theo nguyên tác mà quyết định thay đổi vài chi tiết đối với nhân vật này.

Sự cải tiến của Người Nhện do Tom Holland đảm nhiệm được thể hiện rõ qua việc anh coi Tony Stark như cha mình và không thể rời bỏ cái bóng của Tony.

Spider-Man do Tom Holland đảm nhiệm. Ảnh: Screenrant.

Tuy nhiên, kết thúc của Spider-Man: No Way Home đã khẳng định Người Nhện vẫn sống cô độc trong mặc cảm tội lỗi như nguyên mẫu trong truyện tranh. Anh đánh mất công nghệ Stark vào cuối phim và rút ra bài học tinh thần trách nhiệm sau khi dì May qua đời.

Mặc dù đã được Sony và Marvel Studios công bố, loạt phim Spider-Man mới lại không được nhắc đến trong San Diego Comic-Con năm 2022.

Sau đó, Kevin Feige đã tuyên bố Spider-Man và Daredevil sẽ là hai siêu anh hùng đường phố tiêu biểu của Vũ trụ Điện ảnh Marvel với sự trở lại của loạt phim truyền hình Disney+ Daredevil:Born Again.

Từ cái kết của Spider-Man: No Way Home và xác nhận của Feige, nhân vật Peter Parker được cho là phù hợp với loạt phim truyền hình hơn dự án phim chiếu rạp như Spider-Man Trilogy.

Daredevil: Born Again giúp loạt phim Người Nhện trở nên hoàn hảo

Mặc dù MCU có kế hoạch tấn công màn ảnh rộng với các dự án phim điện ảnh siêu anh hùng quy mô lớn, người hâm mộ vẫn cảm thấy nhân vật Spider-Man phù hợp với loạt phim truyền hình Disney+ hơn là các bộ phim chiếu rạp.

Với thông báo của Daredevil: Born Again và những bình luận của Feige về Người Nhện, rõ ràng MCU đang muốn mang đến thêm những câu chuyện về đời sống thường ngày của siêu anh hùng có khả năng bắn tơ bên cạnh những cuộc phiêu lưu.

Daredevil sẽ đồng hành với Người Nhện trong hành trình mới. Ảnh: Screenrant.

Người Nhện của MCU được giới thiệu trong Captain America: Civil War với tư cách là anh hùng đường phố, song nhanh chóng trở thành thành viên nhóm ủng hộ Sokovian Accords của Tony Stark, chiến đấu với Thanos trên một hành tinh khác và ngăn chặn mối đe dọa cấp độ Avengers của Mysterio trên khắp châu Âu, trước khi tự cứu đa vũ trụ khỏi Green Goblin trong Spider-Man: No Way Home.

Hơn nữa, loạt phim Hawkeye được phát sóng trên Disney+ đã chứng minh rằng phim truyền hình về một siêu anh hùng thường xuyên chiến đấu với thế giới tội phạm ngầm của New York thay vì những mối đe dọa như Loki hoặc Thanos, cũng có thể dễ dàng thành công như những dự án điện ảnh.

MCU đã thiết lập chương trình truyền hình về Người Nhện thế nào?

Kết thúc Spider-Man: No Way Home đã khôi phục danh tính bí mật của Người Nhện, song anh lại bị hạn chế mối quan hệ với The Avengers, bạn bè và người thân.

Việc Người Nhện trở thành siêu anh hùng cô độc được xem là cơ hội hoàn hảo giúp mở ra khởi đầu mới cho nhân vật này.

Người Nhện quay về cuộc sống cô độc sau khi Spider-Man: No Way Home kết thúc. Ảnh: Screenrant.

Mặc dù Peter Parker đã qua thời điểm cần người cố vấn và có kinh nghiệm làm siêu anh hùng, việc có Daredevil đồng hành vẫn giúp các cuộc phiêu lưu của anh trở nên dễ dàng. Tình bạn của hai nhân vật trong truyện tranh một lần nữa được đề cập đến trong loạt phim truyền hình.

Điều này không có nghĩa là các bộ phim Người Nhện trước đó không miêu tả chính xác những khía cạnh trong cuộc sống của Peter Parker.

Các bộ phim như Spider-Man 2002, Spider-Man 2 và The Amazing Spider-Man đều tái hiện thành công cuộc sống thường ngày của Peter. Thế nhưng, thay đổi là điều không thể tránh khỏi đối với loạt phim Người Nhện nếu Marvel muốn nâng tầm cuộc phiêu lưu của Peter Parker.

Vấn đề kinh phí

Ý tưởng về loạt phim Người Nhện của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề ngân sách. Lý do là hạn chế về ngân sách có thể dễ dàng dẫn đến hậu quả loạt phim truyền hình của Người Nhện kém hấp dẫn hơn so với phiên bản chiếu rạp.

Những tình tiết của bộ phim Người Nhện vẫn có thể thực hiện, thế nhưng rất khó để hình dung việc tái hiện siêu năng lực của Peter Parker và của các nhân vật phản diện khi thiếu kinh phí làm phim.