Khởi đầu hành trình vạn dặm trong lành cùng Coway

Như bù đắp giai đoạn "nội bất xuất, ngoại bất nhập", nhu cầu đi lại sau dịch của người dân đến nay vẫn liên tục tăng.

Điều này tạo nên gánh nặng khác cho ngành du lịch, nhất là với các cảng hàng không quốc tế như sân bay Tân Sơn Nhất - cửa ngõ đón khách lớn hàng đầu cả nước. Vì vậy, Coway - thương hiệu máy lọc nước, máy lọc không khí được yêu thích nhất tại Hàn Quốc - đã trao tặng sân bay Tân Sơn Nhất 18 máy lọc không khí cùng một năm dịch vụ bảo dưỡng Heart Service với tổng giá trị 362,16 triệu đồng. Qua đó, thương hiệu chung tay bảo vệ chất lượng không khí trong lành cho cộng đồng.

Phối hợp sân bay Tân Sơn Nhất lắp đặt máy lọc không khí

Nhu cầu di chuyển không ngừng tăng cao, trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất là địa điểm trung chuyển hành khách lớn hàng đầu cả nước. Nhận thấy việc đảm bảo chất lượng không khí cho hành khách tại đây cần được chú trọng, Coway Vina đã tài trợ 18 máy lọc không khí cao cấp. Trong đó, 11 máy lọc không khí Storm AP-1516D và 7 máy lọc không khí Tornado AP-1520C đặt tại khu vực cổng, phòng chờ hạng thương gia. Đây là những khu vực thường xuyên tập trung đông người và khả năng cao lây nhiễm các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Storm AP-1516D và Tornado AP-1520C là 2 sản phẩm máy lọc không khí bán chạy của Coway. Bộ đôi sản phẩm trang bị hệ thống lọc hiện đại, sạch đến 99,99% bụi mịn có kích thước từ 0,01 micromet, hỗ trợ khử trùng, diệt khuẩn, khử mùi cấp tốc nhằm giữ gìn bầu không khí sạch cho mọi hành khách.

Máy lọc không khí Coway đặt tại nhà chờ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã phối hợp chặt chẽ cùng Coway lắp đặt các máy lọc không khí khắp khu vực phòng chờ. Trong quá trình lắp đặt, nhiều hành khách dành sự quan tâm và hài lòng với trang bị của sân bay.

Gia đình 5 người nhà anh Trường An ngồi tại khu vực phòng chờ, tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát trước khi khởi hành về quê. Anh bày tỏ tán thành việc lắp đặt máy lọc không khí tại đây. Mang tâm lý của bậc làm cha mẹ, anh Trường An bộc bạch mối quan ngại ngày trước, khi phòng chờ quá đông và không khí ngột ngạt khiến các con khó chịu, khóc quấy cũng như dễ bị ốm sau chuyến đi. Do vậy, cả gia đình hài lòng, thực sự ủng hộ dự án cải thiện chất lượng không khí chung lần này của Coway Vina và sân bay Tân Sơn Nhất.

Hành trình bền bỉ mang nước và khí sạch đến cộng đồng

Khi lắng nghe phản hồi tích cực từ khách hàng, Coway Vina - đại diện chính hãng tại Việt Nam của Coway - như được tiếp động lực cho hành trình mang lại nguồn nước và khí sạch đến cộng đồng. Trên hành trình trải dài và dày đặc suốt 3 năm trở lại đây, Coway Vina đã thành công mang đến nguồn "thở khỏe - uống lành" cho nhiều nơi như Bệnh viện Nhi Trung ương, vùng tâm dịch Bắc Giang, người dân vùng cao Mường Lát.

Hoạt động của Coway Vina nhận phản hồi tích cực từ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ năm 2022, Coway Vina quyết định mở rộng hành trình này đến các cảng hàng không lớn trong nước với mục tiêu giữ gìn bầu không khí đạt chuẩn chất lượng cho cả tập thể, cộng đồng thay vì quy mô nhóm nhỏ như trước. Vì thế, ngay giai đoạn đầu bình thường mới, Coway Vina đã nhanh chóng trao tặng 24 máy lọc không khí cùng một năm dịch vụ bảo dưỡng Heart Service với tổng giá trị lên đến 500 triệu đồng cho Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, nhằm chung tay củng cố hàng rào bảo vệ người dân Việt sau đại dịch.

Lấy hoạt động vì cộng đồng làm đích đến, doanh nghiệp từng ngày nỗ lực cung cấp những sản phẩm hữu ích và thiết thực hơn. Không chỉ chung tay tạo ra bầu không khí trong lành, thoáng mát tại các sân bay như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, thương hiệu còn hy vọng góp phần giảm mật độ ô nhiễm không khí cho toàn thành phố. Đây cũng là động lực lớn nhất để Coway Vina cải tiến và hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Trong tương lai, chuỗi hoạt động vì cộng đồng này sẽ ngày càng sôi động hơn và mở rộng quy mô đến nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.