Khởi công tuyến vành đai hơn 85.800 tỷ đồng bao quanh Hà Nội

Đường vành đai 4 - vùng thủ đô, cao tốc cao tốc Cao Lãnh - An Hữu cùng được khởi công sáng 25/6 với kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị và liên kết vùng.

Lễ khởi công 2 tuyến cao tốc được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính nút vành đai 4 - đại lộ Thăng Long (huyện Hoài Đức, Hà Nội) có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ với các điểm khác tại Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín (Hà Nội); Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Tháp.

Dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (6/2022). Dự án có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng , dài hơn 112,8 km. Con đường đi qua địa phận Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,3 km), Bắc Ninh (25,6 km) cùng tuyến nối (9,7 km).

Mặt cắt ngang hoàn thiện rộng từ 90 m đến 135 m. Giai đoạn hoàn thiện, hạng mục cao tốc vành đai 4 chạy giữa tuyến sẽ có 39,86 km đi dưới thấp và 73,66 km đi trên cao với quy mô 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp.

Quy mô đường vành đai 4 khi hoàn thiện. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.

Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư hiện tại, công trình sẽ có phần đường cao tốc chạy ở giữa với quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h với bề rộng 17 m. Dải dừng khẩn cấp được bố trí cách nhau 4-5 km, không liền mạch. Phần đường song hành không liên tục với quy mô mỗi bên rộng 12 m.

Trước giờ khởi công dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết thành phố đã phê duyệt và thu hồi mặt bằng được 671/798 ha, đạt 84,10%.

Tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt và thu hồi đất được 161/229 ha, đạt 70,40%. Tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt và thu hồi đất được 286/358 ha, đạt 80,0%.

Như vậy, sau gần một năm triển khai kể từ khi Quốc hội phê duyệt dự án, cả 3 địa phương có đường vành đai 4 chạy qua cùng vượt chỉ tiêu GPMB (tối thiểu 70%). Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu nối Đồng Tháp và Tiền Giang. Giai đoạn 1 của công trình được chia làm 2 dự án thành phần với tổng vốn đầu tư 5.886 tỷ đồng . Trong đó, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Tháp phụ trách dài 16 km, có tổng vốn đầu tư 3.640 tỷ đồng . Dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Tiền Giang phụ trách dài 11,43 km có tổng vốn đầu tư 2.246 tỷ đồng .

Khi hoàn thành giai đoạn 1, tuyến này sẽ có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m cùng vận tốc khai thác 80 km/h. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2027.

Toàn cảnh đường vành đai 85.800 tỷ bao quanh Hà Nội Dự án Vành đai 4 Vùng thủ đô đi qua nhiều huyện ngoại thành Hà Nội. Công trình dự kiến khởi công tháng 6/2023 và cơ bản hoàn thành vào năm 2026.