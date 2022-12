Khoét rào đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm 300 triệu đồng

Cường cắt lưới rào B40 để đột nhập vào nhà, sau đó dùng búa đập phá két sắt lấy 300 triệu đồng cùng một số tài sản khác rồi.

Chiều 20/12, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1988, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, Bến Tre) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Thồ sơ ban đầu, khoảng 14h35 ngày 17/12, phát hiện chị T.L. (ngụ đường Phan Văn Lại, phường 6, TP Tân An) đi làm vắng nhà, Cường liền cắt lưới rào B40 đột nhập vào trong, sau đó dùng búa đập phá két sắt lấy 300 triệu đồng cùng một số tài sản khác rồi tẩu thoát.

Sau khi về nhà trọ, Cường tìm cách cất giấu “chiến lợi phẩm” vừa trộm được.

Két sắt bị Cường phá lấy tài sản.

Khi về nhà, chị T.L. tá hỏa khi thấy cửa nhà bị mở tung, toàn bộ tài sản biến mất.

Điều tra truy xét, Cảnh sát hình sự Công an TP Tân An trích xuất camera an ninh khu vực nhà nạn nhân và tuyến giao thông. Nghi phạm nhanh chóng được khoanh vùng.

Nhân dạng này trùng khớp với hình ảnh của Công an phường 6 cung cấp, Cường sau đó được mời lên làm việc. Sau nhiều giờ quanh co chối tội, trước những chứng cứ rõ ràng, cuối cùng Cường đã thừa nhận hành vi.

Cường cho biết cuối năm cần tiền tiêu xài nên đã tìm cách đột nhập vào nhà khi chủ đi vắng. Vụ việc đang được Công an TP Tân An làm rõ, xử lý theo pháp luật.