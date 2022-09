Khoe thân, bất bình đẳng giới khiến Liên hoan phim Venice mất giá

Năm nay, dàn sao hạng A như Timothée Chalamet, Harry Styles, Brad Pitt... không thể níu giữ sức hút đã giảm dần của Liên hoan phim Venice sau nhiều bê bối.

Diễn ra trong vòng 11 ngày (từ 31/8 đến 10/9), Liên hoan phim Venice lần thứ 79 khai mạc với tâm thế quên đi dịch Covid-19. Theo DW, ban tổ chức đã dỡ bỏ các hạn chế về sức khỏe, không bắt buộc khách mời đeo khẩu trang.

Như thông lệ hàng năm, hơn 6.000 người khắp thế giới đã đổ về đảo Lido (Italy) để tận hưởng bầu không khí sôi động của mùa lễ hội, đồng thời thưởng thức các phim đáng chú ý năm nay như Blonde, Bones and All hay Don't Worry Darling, Other People's Children (Les Enfants des autres).

Alberto Barbera - Giám đốc Liên hoan phim Venice - phát biểu trên Reuters: "Năm ngoái, chúng tôi đã bỏ lỡ bầu không khí vui nhộn, tâm trạng phấn khích của khán giả muốn thấy tài năng trên thảm đỏ". Ông tự tin sự trở lại này sẽ khiến công chúng hài lòng.

Nhưng, trên thực tế, một số chuyện diễn ra trái ngược với tuyên bố của nhà phê bình phim người Italy.

Nhốn nháo khách mời kém tiếng khoe thân

Được xem là bệ phóng cho các ứng viên tranh giải Oscar, Liên hoan phim (LHP) Venice chứng tỏ tầm quan trọng trong suy nghĩ của danh sách những nhà sản xuất, nhà làm phim muốn giới thiệu tác phẩm mới nhất của họ.

Tuy nhiên, tương tự mọi năm, thay vì chứng kiến tài năng tỏa sáng, thảm đỏ lộng lẫy đã đánh mất vẻ sang trọng vốn có bởi sự xuất hiện của dàn khách mời nữ trong trang phục kiệm vải nhất có thể, theo Daily Mail.

Ngay từ ngày khai mạc với buổi chiếu White Noise, tên của Mariacarla Boscono, một người mẫu không mấy nổi tiếng ở Italy, đã xuất hiện trên mặt báo cùng những từ ngữ không tích cực về trang phục cô mặc.

Với bộ cánh xuyên thấu của nhà mốt Jean Paul Gaultier, Boscono hở cả bầu ngực. Cô liên tục tạo dáng và không có động thái che chắn, chỉnh lại trang phục. Một số khán giả chỉ trích cô chiêu trò bằng cách cố tình khoe khoảnh khắc phản cảm.

Những bộ cánh gây tranh cãi nhất thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2022. Ảnh: Getty.

Liên tiếp đến Gaia Nicolini, Aldy Przylipiak hay mới đây nhất là người mẫu Valentina Corvino, đều góp mặt trong danh sách khách mời "quên" nội y ở Venice. Họ có điểm chung là diện váy mỏng tang nhưng không mặc đồ lót, khiến phần nhạy cảm phô bày hoàn toàn trước ống kính.

Riêng Aldy Przylipiak, cô này đã nhiều lần bị trang tin Hollywood chú thích "khách mời tai tiếng" bởi mánh cũ xài lại. Năm nay, cô tiếp tục vướng tranh cãi khi lăng xê set đồ có những khoảng hở vô duyên.

Hello Magazine cho biết hầu như mỗi năm, khách mời dự liên hoan đều được "rửa mắt" bằng bữa tiệc thị giác kiểu này.

Còn nhớ vào mùa giải lần 78, Brad Pitt - nam chính Ad Astra, cũng phải nhường sự chiếm sóng cho sao truyền hình thực tế tai tiếng Farrah Abraham. Cánh phóng viên không bỏ lỡ giây phút Farrah lộ hàng trong chiếc váy cắt xẻ táo bạo.

Thực tế rằng thảm đỏ LHP Venice đã mất giá từ năm 2016 khi có quá nhiều gương mặt làm lố. Năm ấy, khán giả ngán ngẩm vì phải chứng kiến Lương Kính Khả, diễn viên hạng C người Trung Quốc có biểu cảm há hốc mồm, khua chân múa tay và ngã nhào trên thảm đỏ. Trang iFeng cho rằng Kính Khả đã nảy sẵn ý định cho màn vồ ếch này.

Cách Kính Khả vài mét, hai cô mẫu Giulia Salemi và Dayane Mello diện váy xẻ đến tận rốn và tạo dáng đưa vùng nhạy cảm về ống kính trong buổi chiếu The Young Pope. Họ làm nghề lâu năm nhưng không mấy nổi tiếng.

Trong câu chuyện váy áo phản cảm, đông khán giả đã đưa ra góp ý cho ban tổ chức. Tuy nhiên, tình hình không được cải thiện. Vậy nên theo Daily Mail, khách mời trưng diện hở hang bị trách một phần, nhưng những người đứng sau tổ chức sự kiện mới đáng trách hơn cả.

Thế mới nói, những hình ảnh trên phản ánh nghịch lý ở LHP Venice. Dù hô hào khẩu hiệu #Metoo và Time's Up, thảm đỏ vẫn cho phép những cô gái kém danh thi nhau phô diễn chiêu trò khoe thân.

Cổ vũ đạo diễn quấy rối tình dục và mất cân bằng giới

Kể từ năm 2019, một bộ phận khán giả trung thành tuyên bố quay lưng với LHP Venice khi đưa tên Roman Polanski vào danh sách tranh giải Sư tử Vàng. Đáng nói, Polanski còn thắng luôn giải Ban giám khảo (Grand Jury Prize) cho tác phẩm An Officer and a Spy.

Sở dĩ Polanski bị phản đối vì ông từng vướng bê bối tình dục kéo dài. People đưa tin năm 2018, Polanski phải đến châu Âu sống sau khi bị trục xuất khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vì vi phạm quy tắc ứng xử mà họ đã thông qua.

Trong diễn biến khác, ban tổ chức liên hoan phim lâu đời nhất châu Âu còn chiếu phim trong sự kiện bên lề do Nate Parker đạo diễn - người đã bị kéo vào phiên tòa xét xử hiếp dâm khi còn học đại học.

Roman Polanski (trái) và Nate Parker - 2 cái tên khiến Liên hoan phim Venice đánh mất sự tin tưởng của khán giả. Ảnh: Refinery29.

Tương tự Liên hoan phim Cannes, Berlin, câu chuyện bất bình đẳng giới đã tồn tại qua nhiều mùa ở Venice.

Năm 2019 ghi nhận chỉ có 2/21 dự án của đạo diễn nữ, gồm The Perfect Candidate (Haifaa Al-Mansour) và Babyteeth (Shannon Murphy) xuất hiện để tranh giải. Quy ra tỷ lệ là 9,5% và 90,5% - con số quá chênh lệch.

Đáng nói hơn, chỉ có một phim của đạo diễn nữ tranh Sư tử Vàng là The Nightingale (Jennifer Kent).

Theo Women and Hollywood, tỷ lệ đạo diễn nữ tranh giải năm nay chiếm 23%, gọi tên những đạo diễn tài năng Alice Diop, Joanna Hogg, Laura Poitras, Susanna Nicchiarelli và Rebecca Zlotowski. Năm ngoái, con số này là 24%.

Dễ dàng nhận thấy ngay cả không chật vật vì dịch bệnh như hai mùa giải trước, mối quan tâm mà công chúng dành cho sự kiện cũng ít đi. Một thập kỷ trở lại đây, sức hút liên hoan phim đã giảm sâu và ngày càng tẻ nhạt sau nhiều bê bối.